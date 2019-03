Von-Floerke-Gründer David Schirrmacher erklärt, warum er so wütend auf Promi-Investor Frank Thelen ist und wodurch sein Start-up in eine existenzbedrohende Lage geriet.

Wer die Facebook-Seite des Herrenbekleiders "Von Floerke" besucht, dem müssen Zweifel daran kommen, dass der Gründer David Schirrmacher ein seriöser Unternehmer ist. Seit einigen Tagen stänkert er dort nicht nur unentwegt gegen seinen einst wohl wichtigsten Investor Frank Thelen. Er macht auch Witze darüber, dass sein Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht. In einem Video präsentiert er sich etwa mit Sombrero auf dem Kopf als Insolvenzverwalter "Schirrmacheros".

Er verkauft Insolvenzboxen, gefüllt mit Socken zum Vorteilspreis. Und witzelt: "Die Millionen sind weg - und ich auch". Dazu zeigt Schirrmacher ein Bild von sich am Flughafen. Der ein oder andere Anleger, der Von Floerke über die Crowdfunding-Plattform Kapilendo Geld geliehen hat und nicht weiß, ob er es je wiedersieht, mag das womöglich gar nicht witzig finden. Thelen sagte hierzu: "Das ist eine schlimme Situation. Wir haben immer versucht, dem Unternehmen und seinem Gründer David Schirrmacher zu helfen." Inzwischen sei allerdings ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr gehe. "Schirrmacher ist aus meiner Sicht nicht mehr zurechnungsfähig, das Ganze trägt Züge eines Realitätsverlustes."

Laut dem Gründer von Von Floerke haben seine Facebook-Attacken jedoch wenig mit Realitätsverlust zu tun. Vielmehr soll es sich um einen PR-Coup handeln, mit dem Schirrmacher seine Firma retten will. Nach eigenen Angaben macht er mit seinen Attacken auf Thelen und den Insolvenz-Witzen gerade einen riesigen Reibach.

Schirrmacher gründet von Floerke im Januar 2014. Über den Internetshop will er exklusive Herrenkleidung vertreiben, unter anderem Fliegen und Einstecktücher. Mittlerweile gehört auch Alkohol zum Portfolio - von Vodka Smirnoff bis Jägermeister.Bekannt wurde das Unternehmen im Jahr 2015 über die Sendung "Höhle der Löwen". Den Investor Frank Thelen konnte er dort von sich überzeugen. Der investierte knapp 180.000 Euro und bekam dafür etwa 16 Prozent der Anteile an dem Start-up.Die Sendung funktionierte wie ein Turbo für die junge Firma. "Ich dachte das sei der Durchbruch. Jetzt geht noch viel viel mehr", sagt Gründer Schirrmacher, "und die Leute um dich herum bestätigen dich die ganze Zeit darin. Sie klopfen dir auf die Schulter und sagen, das geht doch noch viel größer".

Auf dem Weg zur millionenschweren Firma muss natürlich der Umsatz steigen, kontinuierlich und deutlich. "Wachstum, Wachstum, Wachstum war das einzige, was zählte", erinnert sich der Gründer. Von Floerke zog 2017 in große Büros, mietete repräsentative Filialen und heuerte neue Mitarbeiter an. Der Umsatz stieg, der Verlust aber auch. "Ich habe wirklich daran geglaubt, dass ich mir um Geld erst einmal keine Sorgen machen muss. Natürlich war das dumm. Ich wusste es nicht besser", sagt Schirrmacher. Er meint, dass er damals jemanden an seiner Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...