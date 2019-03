Winterthur - Für den Autozulieferer Autoneum war 2018 ein Jahr des Schreckens. Wegen Managementfehlern in den USA fuhr die Gesellschaft dort einen Verlust ein, was Bremsspuren beim Konzernergebnis hinterliess. Dieses wird sich erst 2020 wieder substanziell verbessern.

In Schieflage geriet Autoneum wegen Anlaufproblemen bei der Herstellung von Produkten für Neukunden aus Europa. Autoneum entwickelt und produziert Komponenten für Akustik- und Wärmemanagement in Motorfahrzeugen, wie Teppiche oder Isolationen. "Dabei ging alles schief, was nur schief laufen konnte", erklärte Konzernchef Martin Hirzel am Mittwoch vor den Medien. Mittlerweile seien nicht weniger als fünf Versuche, die Produktion hochzufahren, "völlig fehlgeschlagen". Das Management in Nordamerika, das inzwischen abgesetzt wurde, habe "völlig versagt".

Die Probleme traten bereits im zweiten, verstärkt dann aber im vierten Quartal auf und bescherten der Nordamerika-Sparte im letzten Jahresviertel einen Betriebsverlust (EBIT) von 21,4 Millionen Franken. In Erwartung eines solchen Verlustes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...