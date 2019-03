Hamburg (ots) - Nach Karneval und Fasching folgt die Fastenzeit? Ganz im Gegenteil: In gut einer Woche ist wieder Party-Stimmung angesagt - und diesmal in ganz Deutschland. Rund um den 17. März feiern Irland-Fans in Berlin, Dresden, München und vielen anderen Städten den St. Patrick's Day - und jedes Jahr werden es mehr. Bei Musik, Tanz und kulinarischen Leckereien heißt es wieder: "Let's get together!" Weltweit lassen die Menschen den irischen Nationalheiligen hochleben. Berühmte Sehenswürdigkeiten, Denkmäler und Gebäude erstrahlen dabei in leuchtendem Grün. In Deutschland sind es zum Beispiel die St. Klara Kirche in Nürnberg, das Würzburger Rathaus, der Berliner Funkturm und die Lanxess Arena in Köln.



Eine der deutschen Party-Hochburgen ist München, wo in diesem Jahr der St. Patrick's Day erstmals als großes Festival am gesamten Wochenende gefeiert wird. Auch in Dresden steht das Wochenende um den 17. März im Zeichen des Heiligen von der grünen Insel. Und in Berlin trifft sich die irische Fangemeinde zum Beispiel an der Spree bei "Birgit & Bier" oder auch im "Pirates" um zu feiern. Aber auch in allen anderen Irish Pubs in Deutschland lautet die Devise: Gemeinsam Spaß haben und mit einem frisch gezapften Guinness auf St. Patrick anstoßen. Dabei macht ein kleines Detail die Party-Stimmung perfekt - der St. Patrick's Day Hut. Wer Glück hat, ergattert einen der kultigen Guinness-Hüte im St. Patrick's Day Design in den Irish Pubs oder im Handel. Denn zu jedem gekauften Sixpack Guinness gibt es einen der kultigen Hüte als Zugabe - allerdings nur, solange der Vorrat reicht.



