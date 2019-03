Nach den starken Verlusten im vergangenen Jahr sieht es für die Deutsche Bank-Aktie im Jahr 2019 bislang sehr positiv aus. Ende Dezember wurde eine Aufwärtsbewegung gestartet, die den Kurs der Aktie bis zum 16. Januar um gut 20 Prozent auf 8,13 Euro ansteigen ließ. Nach einer Seitwärtsphase kam es Anfang Februar zu einem Rücksetzer bis auf 7,20 Euro, ehe die Bullen wieder die Führung übernahmen. So konnte am 1. März bei 8,18 Euro ein neues 2019er-Hoch erreicht werden, was für den weiteren Kursverlauf ... (Alexander Hirschler)

