Der EUR/USD konnte sein Tageshoch über 1,1300 schnell erreichen, nach dem der Februar ADP Bericht veröffentlicht wurde. EUR/USD stärker mit US Daten, wartet auf Fed Reden Der Greenback steht unter Verkaufsdruck, da der monatliche ADP Arbeitsmarktbericht schwächer als erwartet ausgefallen war. In der US Privatwirtschaft konnten im vergangenen Monat ...

