Jena - Der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET verstärkt die Unternehmenskommunikation für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Christian Lueg hat am 1. März 2019 seine neu geschaffene Stelle als PR Manager angetreten. Hier soll er insbesondere die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die B2C- und Security-Kommunikation weiter vorantreiben. In seiner Position berichtet er an Thorsten Urbanski, Head of Communication and Public Relations DACH bei ESET.

Christian Lueg verfügt über eine langjährige Erfahrung auf Verlags- und Unternehmensseite. Über fünf Jahre war Lueg zuvor bei der G DATA Software AG in der Abteilung Corporate Communications tätig. Davor arbeitete er im IT-Fachverlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...