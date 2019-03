Der Energiekonzern Vattenfall bringt sein eMobility-Ladenetz InCharge ab sofort auch in Norwegen an den Start. Im Laufe des Jahres will InCharge durch Kooperationen mit Partnerunternehmen in ganz Norwegen expandieren und zahlreiche öffentliche Ladestationen installieren. Norwegen ist damit der fünfte Markt für InCharge nach Schweden, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien. Ziel sei es, mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...