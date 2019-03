(Zusammenfassung)Zürich/Rümlang (awp) - Dormakaba ist im ersten Semester des Geschäftsjahres organisch gewachsen und hat die Profitabilität verbessert. Im zweiten Halbjahr soll der Umsatz etwas stärker zulegen. Das Management will am eingeschlagenen Weg mit Investitionen in neue Produkte und digitale Systeme festhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...