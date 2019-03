Am 28. August 2018 bildete die Adidas-Aktie bei 218,00 Euro ein neues Allzeithoch aus. Anschließend ging der Wert in eine Konsolidierung über, in deren Verlauf sich der Kurs bis zum 27. Dezember auf 178,15 Euro ermäßigte. Insgesamt gelang es den Käufern jedoch, die Aktie im Bereich der Unterstützung bei 180,00 Euro zu stabilisieren und einen erneuten Anstieg einzuleiten.

Die Ende Dezember begonnene Erholungsbewegung konnte im Januar bis an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch vordringen, scheiterte ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...