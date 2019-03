Preissenkungen für Produkte gehören nicht gerade zu den Maßnahmen, die Aktionäre bei "ihren" Unternehmen lieben. Das bekommt auch Tesla gerade zu spüren. Wie das Börsenmagazin "deraktionaer.de" am Mittwoch berichtete, läuft es beim US-amerikanischen Elektroautohersteller Tesla in dieser Hinsicht wohl derzeit nicht rund. Die radikalen Preissenkungen würden für Tesla-Kunden hohe Wertverluste ihrer bereits vorher gekauften Elektroautos bedeuten. Betroffen sei zum Beispiel Model S. In den USA habe ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...