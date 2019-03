ROUNDUP 2: Zulieferer Schaeffler erwartet schwieriges Jahr - Neues Sparprogramm

HERZOGENAURACH - Die Flaute in der Automobilindustrie macht dem Zulieferer Schaeffler immer stärker einen Strich durch die Rechnung. Weil auch dieses und die kommenden Jahre mau aussehen, kassierte der noch im MDax notierte Konzern am Mittwoch seine Mittelfristziele. Vorstandschef Klaus Rosenfeld will nun eine neue Sparrunde einläuten, Hunderte Stellen unter anderem in Deutschland sollen in der Autozuliefersparte wegfallen. Der Spezialist für Kupplungen, Getriebe und Wälzlager will sich stärker auf künftige Wachstumsfelder wie Elektroautos konzentrieren und Investitionen in unrentablere Bereiche zurückfahren. Die Aktie fiel am Mittag um fast 9 Prozent.

ROUNDUP: Brenntag will nach Gewinnplus weiter zulegen - Aktie steigt

ESSEN - Besser laufende Geschäfte vor allem Nordamerika haben dem Chemikalienhändler Brenntag 2018 zu einem Gewinnplus verholfen. Aber auch in der Region Asien-Pazifik und Europa legte das Unternehmen zu, das auch von seinen jüngsten Zukäufen profitierte. Gegenwind kam von ungünstigen Wechselkursen.

ROUNDUP: Chipentwickler Dialog sieht trotz sinkender Umsätze stabile Marge

LONDON - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor rudert bei seiner Umsatzerwartung für das neue Geschäftsjahr zurück. Das Unternehmen erwartet für 2019 einen Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich, wie Dialog Semiconductor am Mittwoch in London mitteilte. Zuletzt war der Chipentwickler von stabilen Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. 2018 lagen diese bei 1,44 Milliarden US-Dollar (1,27 Mrd Euro). Die Bruttomarge sieht das Management dennoch weitgehend auf Vorjahresniveau.

ROUNDUP: Hellofresh peilt weiter hohes Wachstum und operative Gewinnschwelle an

BERLIN - Der Kochboxen-Versender Hellofresh rechnet mit anhaltend hohem Wachstum - auch wenn der Umsatz nicht mehr so stark steigen soll wie zuletzt. 2019 werde beim Erlös ein Anstieg um 25 bis 30 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Dabei werden die Folgen von Währungseffekten außen vor gelassen. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz - wie bereits bekannt - um 41 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu. Währungsbereinigt habe das Wachstum knapp 47 Prozent betragen.

Verbot von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien wird verlängert

BERLIN - Die Bundesregierung wird das Verbot von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien um drei weitere Wochen bis Ende März verlängern. Das teilte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch in Berlin mit. "Wir haben dies getan auch mit Blick auf die Entwicklung im Jemen. Wir sind der Auffassung, dass der Jemen-Krieg so schnell wie möglich einem Ende zugeführt werden muss", sagte Maas. Das Exportverbot war ursprünglich bis zum 9. März verlängert worden.

ROUNDUP: Tag Immobilien will nach Gewinnsprung höhere Dividende zahlen

HAMBURG - Steigende Mieten, weniger Leerstand und geringere Kosten haben bei TAG Immobilien im vergangenen Jahr für einen noch kräftigeren Gewinnsprung gesorgt als erwartet. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO I (Funds from Operations) legte 2018 um 15 Prozent auf 146,5 Millionen Euro zu, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen etwas besser ab, als es zuletzt prognostiziert hatte. Deshalb soll die Dividende auch etwas stärker steigen als zuletzt angekündigt. Sie soll um zehn Cent auf 75 Cent je Aktie erhöht werden.

ROUNDUP: Chinas Zoll beanstandet Tesla-Autos: Fast 5000 Model 3 betroffen

SHANGHAI - Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla hat Schwierigkeiten bei der Einfuhr seiner Autos vom Typ Model 3 in China. Eine große Ladung steckt im Zoll in Shanghai fest. Die staatliche Zollverwaltung beanstandete fehlerhafter Kennzeichnungen und andere Probleme. Betroffen seien möglicherweise 4678 Autos, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Einfuhrbehörde. Es gehe um potenzielle Sicherheitsfragen und den Verbraucherschutz.

L'Oreal steigert Marktanteil in Deutschland

DÜSSELDORF - Der Kosmetikriese L'Oreal hat seine Position in Deutschland im vergangenen Jahr ausgebaut. Der französische Konzern steigerte seinen Marktanteil 2018 von 17 auf 17,4 Prozent. Mit einem Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro sei das Unternehmen weiterhin klarer Marktführer auf dem deutschen Schönheitsmarkt, sagte Deutschland-Chef Fabrice Megarbane am Mittwoch in Düsseldorf.

KLM-Chef: Niederlande wollen bei Air France-KLM so viel Einfluss wie Frankreich

BRÜSSEL - Die Niederlande wollen laut KLM-Chef Pieter Elbers mit ihrem Einstieg bei Air France-KLM genauso viel Einfluss auf die Fluggesellschaft bekommen wie Frankreich. Die Niederlande hätten sich langfristig zu der Airline bekannt und wollten erreichen, dass sie wettbewerbsfähiger werde, sagte der Chef der niederländischen Sparte KLM am Mittwoch der Nachrichtenagentur Bloomberg. Es gehe um einen gemeinsamen Ansatz. Die wichtigsten Herausforderungen zu bewältigen, sei aber Sache des Managements.

Deutsche Post beruft Tobias Meyer zum neuen Chef der Paketsparte

BONN - Die Deutsche Post hat einen neuen Vorstand für ihre in der Krise befindlichen Post- und Paketsparte gefunden. Tobias Meyer soll den zuletzt von Post-Chef Frank Appel zusätzlich ausgeführten Posten am 1. April übernehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bonn mitteilte.

'FT': Nestle könnte mit Skin Health-Verkauf rund 7 Milliarden Dollar erlösen

ZÜRICH - Der Nahrungsmittel-Konzern Nestle prüft seit einigen Monaten bereits Optionen für seinen Geschäftsbereich Hauptpflegeprodukte (Nestle Skin Health). Diese könnte den Westschweizern rund 7 Milliarden Dollar einbringen, berichtete die "Financial Times" (FT) am Dienstag unter Berufung auf Insider.

Weitere Meldungen

-Pinterest bringt Werbeanzeigen nach Deutschland

-Schuler will sich von weiteren Verlustgeschäften trennen

-Keine Strafverfolgung für Uber nach Roboterauto-Crash in Arizona

-Italienische Arbeitsaufsicht wirft Ryanair 'schwere Verstöße' vor

-Versicherungs-Start-up Wefox erhält von Investoren Rekordsumme

-Kein Rabatt auf neue Eurowings-Flüge ab Frankfurt

-Paketlieferungen an die Haustür könnten mehr kosten

-ROUNDUP: Sparkassen-Präsident: Schaffung von Zentralinstitut braucht Zeit

-Nordsee-Havarie der 'Glory Amsterdam' nach Missverständnissen

-Sparkassen zufrieden mit Geschäftsentwicklung - leichtes Gewinnplus

-Marktforscher: Apple weiter klar vorn bei Computer-Uhren

-Brenntag-Chef Steven Holland scheidet 2020 aus dem Vorstand aus

-Klassisches TV bleibt beliebt - erstmals Daten von YouTube erfasst

-Hannover Rück beruft Silke Sehm zur Nachfolgerin des verstorben Vorstands Gräber

-Renault setzt auf Elektro, Gas und Diesel

-GENF: Peugeot elektrifiziert gesamte Modellpalette°

