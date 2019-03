Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re von 91 auf 93 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es werde unterschätzt, dass die übernommene Life Capital im vergangenen Jahr einen 20-prozentigen Rückgang bei den Ansprüchen aus Lebens- und Krankenversicherungen verzeichnet habe, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 11:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-03-06/15:22

ISIN: CH0126881561