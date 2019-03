Der chinesische Photovoltaik-Hersteller bezeichnet die Vorwürfe als "technisch und rechtlich unbegründet". Hanwha Q-Cells hatte beim Landgericht Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen Jinko Solar und REC eingereicht.Die Jinko Solar Holding Co. Ltd. hat die Vorwürfe von Hanwha Q-Cells kategorisch zurückgewiesen. Nach einer vorläufigen Prüfung der Beschwerde bezeichnete das chinesische Photovoltaik-Unternehmen die Vorwürfe als "technisch und rechtlich unbegründet". Hanwha Q-Cells hatte am Montag beim Landgericht Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen Jinko Solar und REC eingereicht. ...

