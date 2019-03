Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Sorgen rund um die Autoindustrie seien mit Blick auf den Maschinenbauer übertrieben, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die nächsten Kurstreiber dürften außerdem die schrittweise Margenverbesserung bei Homag sein sowie eine Verbesserung der Auftragslage im Geschäftsbereich Lackiertechnik und Endmontage-Systeme./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

