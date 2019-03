Mladá Boleslav/Genf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- SKODA AUTO und Tour de France-Veranstalter A.S.O. verlängern Partnerschaft bis 2023 - Tschechischer Automobilhersteller unterstützt Tour de France bereits seit 15 Jahren - Umfangreiche Kooperation mit der A.S.O. wird um weitere Radsport-Highlights erweitert



SKODA AUTO verlängert sein Engagement als offizieller Hauptpartner und Fahrzeugpartner der Tour de France bis 2023. Damit schaffen der Automobilhersteller und der Sport-Organisator nach 15 Jahren erfolgreicher Partnerschaft die Grundlage für weitere gemeinsame Erfolge. SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier und Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, haben heute in Genf die Vertragsunterlagen für den tschechischen Automobilhersteller unterzeichnet. Für den Tour de France-Veranstalter A.S.O. (Amaury Sport Organisation) unterschrieb den Vertrag Präsident Jean-Étienne Amaury, die Tour de France vertrat ihr Direktor Christian Prudhomme. Die umfangreiche Kooperation wird neben der Tour de France-Partnerschaft auch um andere Radrennen erweitert.



Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: "SKODA und Radsport - das passt. Die Verlängerung unserer langjährigen Partnerschaft mit dem Tour de France-Veranstalter A.S.O. unterstreicht die enge Verbundenheit der Marke SKODA mit dem Radsport. Die Unterstützung der Tour de France und weiterer renommierter Radsport-Events ist für uns Ausdruck unserer 124-jährigen Unternehmenstradition. Schließlich begann die Erfolgsgeschichte der Marke im Dezember 1895 mit der Produktion von Fahrrädern."



Die Kooperation mit dem Sportveranstalter umfasst neben der Tour de France auch die Radrennen La Vuelta, Paris-Nice, Critérium du Dauphiné, Paris-Roubaix, La Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège und L'Etape du Tour. Zudem erweitert SKODA sein Engagement und unterstützt auch die Radrennen Paris-Tours sowie die Volta Catalunya. Während der Tour de France, La Vuelta, Paris-Nice und Critérium du Dauphiné stellt SKODA zudem das Grüne Trikot für den jeweils punktbesten Fahrer.



Bei der Tour de France 2018 fieberten an der Strecke rund zwölf Millionen Radsportfans mit, dazu kamen rund 1,4 Milliarden Fernsehzuschauer in mehr als 190 Ländern der Welt. Damit ist die traditionelle Frankreichrundfahrt das drittgrößte Sportereignis der Welt. Die von SKODA AUTO angebotene Event-App verzeichnete 2018 rund 1,5 Millionen Downloads.



Wichtiger Bestandteil des Tour de France-Engagements von SKODA ist die Unterstützung des Events als Fahrzeugpartner. Dabei glänzt die SKODA Flotte von Beginn an durch höchste Zuverlässigkeit. Auch einzelne Teams sowie Funktionäre und Organisatoren des Rennens stattet der tschechische Traditionshersteller mit Fahrzeugen aus. So dient zum Beispiel der SKODA SUPERB als Red Car für Tour-Direktor Christian Prudhomme. In der rollenden Kommandozentrale kann er das Glasdach öffnen und im Fond stehen. Das Peloton hat er so vor einem Etappenstart optimal im Blick.



Darüber hinaus ist SKODA mit großformatigen Werbeschriftzügen präsent und kommuniziert das Event aktiv auf vielen unterschiedlichen Kanälen. Für die Tour de France 2019 wird SKODA AUTO eine neue Marketingkampagne ins Leben rufen, die Zuschauer im TV, online und in den sozialen Medien verfolgen können.



Die Gründungsväter Laurin und Klement legten 1895 in Mladá Boleslav mit der Gründung einer Fahrradmanufaktur den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens SKODA AUTO. Daher ist das Engagement des tschechischen Automobilherstellers im Radsport neben Eishockey ein Eckpfeiler der SKODA Sponsoringstrategie.



Die enge Verbindung von SKODA zum Radsport geht dabei über reine Sponsoring-Maßnahmen hinaus. Mit WeLoveCycling.com betreibt SKODA eine unternehmenseigene Website mit Inhalten rund um das Fahrrad, zudem gehören Fahrräder und entsprechende Accessoires seit Jahren zum erweiterten SKODA Produktangebot.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Tel. +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de