Die WirtschaftsWoche hat die besten Vermögensverwalter 2018 gekürt. Was hinter der höchsten und niedrigsten Performance im Ranking steckt.

Zahlen sprechen häufig nicht für sich, das wird klar, wenn man all die Daten analysiert, die hinter dem Vermögensverwalter-Ranking der WirtschaftsWoche stehen. Da gibt es dem Anschein nach zunächst wenig Licht, aber viel Schatten in dem turbulenten Umfeld. Der Stichtag 31.12.2018 war für alle schwierig, die Märkte hatten seit Oktober viel verloren und dem konnten sich die wenigsten Vermögensverwalter entziehen. Im Januar allerdings starteten manche Portfolios eine rasante Aufholjagd und hatten ihr Minus aus 2018 häufig schon wieder aufgeholt. Im Schnitt haben die untersuchten Portfolios, die alle einen vermögensverwaltenden Ansatz haben sollten, im Vorjahr 7,9 Prozent verloren (siehe Grafik unten). Das Jahr 2018 war für alle Geldmanager eine Herausforderung, kaum eine Anlagekategorie hatte ein sattes Plus, im vierten Quartal aber drückten Aktien- und Anleihekurse viele Portfolios ins Minus. "2018 war nicht wie das Finanzkrisenjahr 2008, aber es hat sich fast so angefühlt", sagte Tobias Pross, Präsident des deutschen Fondsverbands BVI bei einer Pressekonferenz.

Die Stimmung war schlecht, US-Präsident Donald Trump, die italienische Verschuldung, schwächelnde Konjunktur und Notenbanken, die langsam die Geldschleusen dicht machen, führten zu Turbulenzen. Nur noch wenige Manager konnten dann aus den Kapitalmärkten Honig saugen. Entkommen konnten auch vielgepriesene Robo-Advisor dem Minus nicht. Sie wollen mit ausgefeilten Computerprogrammen Anlegern den Einstieg in die Vermögensverwaltung erleichtern. Eine Studie der Deutschen Bank, die die acht größten Robos ausgewertet hat, attestiert ihnen ein Minus von im Schnitt 5,5 Prozent in 2018.

Für die WirtschaftsWoche haben Klaus-Dieter Erdmann und Nicolai Bräutigam vom Analysehaus MMD aus Arnsberg die Daten von 417 Vermögensverwaltern mit 1330 Fondsportfolios ausgewertet. Für das Ranking wurden nur die Vermögensverwalter ausgewählt, die auch eine individuelle Vermögensverwaltung anbieten und demnach auch ein Depot frei nach Wunsch des Kunden anbieten könnten. Aus dem Gesamtuniversum aller beobachteten Vermögensverwalter-Depots allerdings hat MMD die besonders auffälligen rausgefischt, die die besten und schlechtesten Ergebnisse 2018 erzielten.

Ausreißer nach oben und unten

Es gibt in jede Richtung Ausreißer (siehe Grafik): Das höchste Plus aller Verwalter gelang Lars Rosenfeld von der Freien Internationalen Sparkasse aus Luxemburg. Die Depots des ...

