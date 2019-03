NFON AG: NFON AG überzeugt Fressnapf-Gruppe: bis 2020 telefonieren mehr als 1.500 Märkte über die Cloud DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht NFON AG: NFON AG überzeugt Fressnapf-Gruppe: bis 2020 telefonieren mehr als 1.500 Märkte über die Cloud 06.03.2019 / 16:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung NFON AG überzeugt Fressnapf-Gruppe: bis 2020 telefonieren mehr als 1.500 Märkte über die Cloud - Moderne Kommunikation für die Expansion - NFON AG auf dem Weg zur Nr. 1 für Cloud Telefonie in Europa München, 6. März 2019 - Die NFON AG, der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter, kündigt heute den Vertragsabschluss mit der Fressnapf-Gruppe, Europas Marktführer im Heimtierbedarf, über den Anschluss an die NFON Telefonanlage aus der Cloud an. Bis Ende 2020 werden mehr als 1.500 Märkte an die Telefonanlage angebunden. Das Volumen des Vertrages entspricht rund 4.500 Seats (Nebenstellen). In Frankreich, Deutschland und der Schweiz sind bereits 100 Märkte in kürzester Zeit erfolgreich auf Cloud-Telefonie von NFON umgestellt worden. Weitere 600 Märkte werden zeitnah umgesetzt, bis 2021 folgen die bestehenden und neuen Standorte, die die Fressnapf-Gruppe im Zuge ihres Expansionskurses eröffnen wird. "Die Entscheidung künftig auf NFON zu setzen ist ein toller Erfolg", erklärt Hans Szymanski, CEO und CFO der NFON AG. "Die Qualität unserer Cloud-Telefonanlage in Verbindung mit unserer internationalen Reputation und führende Rolle haben den Ausschlag gegeben und den Marktführer für Heimtierbedarf in Europa überzeugt." Internationalität braucht Cloud Die europäische Expansion on- wie offline gehört zur Unternehmensstrategie CHALLENGE 2025 der Fressnapf Gruppe. Dabei hilft eine Cloud-Lösung, die überall verfügbar ist. NFON begleitet den Konzern hochprofessionell bei der digitalen Transformation - inklusive der Ablöse der ISDN-Technologie sowie einer schnellen europaweiten technischen Migration. Benjamin Beinroth, Senior Vice President IT & Processes der Fressnapf-Gruppe ist überzeugt: "Mit Fressnapf und NFON finden sich zwei europäische Top-Player. Im Rahmen unserer konsequenten Digitalisierung des Unternehmens ist die Business-Kommunikation aus der Cloud unverzichtbar. Von stabilen und qualitativ hochwertigen Systemen werden neben unseren nationalen Franchisepartnern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Landesgesellschaften deutlich profitieren." NFON-Österreich zeichnet federführend für das Großprojekt verantwortlich. NFON: Gestalter der Digitalisierung Das Unternehmen, das 2007 in München gegründet wurde und im Mai 2018 an die Börse in Frankfurt am Main (Prime Standard) gegangen ist, wächst kontinuierlich und folgt einer klaren Expansionsstrategie. Im Zuge dieser Strategie hat die NFON AG im März 2019 die Deutsche Telefon Standard AG, einen Spezialisten im Bereich Cloud-Kommunikation, übernommen. Hans Szymanski: "Wir wachsen kontinuierlich und erschließen national wie international neue Kundengruppen. Unsere Aufgabe ist klar definiert: das Unternehmenswachstum vorantreiben. Die Gewinnung großer Kunden ist der Beweis, dass wir das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt im Markt anbieten. Damit sind wir unserem Ziel, die Nummer 1 in Europa zu werden, einen Schritt nähergekommen." Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud PBX Anbieter und zählt über 20.000 Unternehmen in 13 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON, die Telefonanlage aus der Cloud, bietet über 150 Funktionen sowie eine nahtlose Integration von Premium Solutions. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir Europas Unternehmen jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Business-Kommunikation. http://www.nfon.com/ Über die Fressnapf-Gruppe: Die Fressnapf-Gruppe ist Marktführer im Heimtierbedarf in Europa. Das Unternehmen wurde 1990 von Inhaber Torsten Toeller in Erkelenz (NRW) gegründet. Zur Unternehmensgruppe gehören heute mehr als 1.500 Fachmärkte in elf europäischen Ländern (dort meist unter dem Namen Maxi Zoo) und mehr als 12.000 Beschäftigte. Moderne Märkte, kompetente Beratung, attraktive Preise, vielfältige Serviceangebote und ein Online-Shop machen die Fressnapf-Gruppe mehr und mehr zum Cross-Channel-Händler. Heute setzt die Unternehmensgruppe jährlich fast zwei Milliarden Euro um. Die Fressnapf-Gruppe ist Förderer verschiedener, gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement für die Beziehung zwischen Mensch und Tier stetig aus. Die Mission lautet: Wir geben alles dafür, das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen. 