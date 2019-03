Beim politischen Aschermittwoch schont die CSU ihre Schwesterpartei CDU. Parteichef Söder schlägt sich sogar auf die Seite Angela Merkels. Wie stattdessen ausgeteilt wurde.

"Wir gegen die" - dieses Muster funktioniert am politischen Aschermittwoch immer. Dickes Lob für die Christsozialen und für Bayern, dagegen abschätzige Kommentare über den Rest der Republik und der Welt. Das Muster bemüht CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder in den meisten seiner Reden. Beste Voraussetzungen also in Passau für einen schmissigen Vormittag zu Beginn der Fastenzeit.

Das Besondere an diesem Aschermittwoch in der voll besetzten Halle und gut zwei Monate vor der Europawahl war aber nicht das "Wir gegen die". Das Besondere war, dass die Schwesterpartei CDU und sogar Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach all den Querelen nun wieder zum weiß-blauen Kosmos gehören.

Hauptredner war Markus Söder nach dem Auftritt von Manfred Weber, des europäischen Spitzenkandidaten der konservativen EVP, zu der die CSU gehört. Der hatte das eher sperrige Thema Europa bearbeitet.

Söder lobte nicht nur die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, mit der der ebenso recht neue CSU-Chef die nächsten Jahre wird zusammenarbeiten müssen. Er machte sich in seiner Rede vor dem "größten Stammtisch" ausdrücklich auch eine Aussage von Kanzlerin Merkel zu eigen. Ansonsten erwähnte er sie nicht, aber eben auch nicht negativ. Mit der vorigen CDU-Chefin hatte der Söder-Vorgänger Horst Seehofer zeitweise wegen der Flüchtlingspolitik so über Kreuz gelegen, dass ein Ende der Parteiengemeinschaft und ein Bruch der Koalition in Berlin nicht ausgeschlossen schien.

Aus Passau waren also Signale zu vernehmen, dass die Zeit nach Merkel begonnen hat ...

