Junge Hotelgäste wollen vor allem eines: Schnelles Wlan und kleine Preise. Nun expandiert ein Unternehmer in Deutschland mit seinem Boxhotel, in dem die Gäste ohne Fenster und eigene Toilette auskommen müssen.

Kreuzfahrt-Touristen mit Sinn fürs Sparen kennen sie ebenso wie Yachtbesitzer - Schlafgelegenheiten ohne Fenster und auf beengtem Raum. Was auf dem Wasser als Innenkabine oder Vorstellung von Luxus durchgeht, wollte man an Land verbieten: ein Hotel mit Schlafplätzen in Boxen ohne Fenster.

Das hannoversche Bauamt unterlag Anfang Januar vor dem Verwaltungsgericht. Es wollte den Bauantrag des Unternehmers Oliver Blume auf Erstellung seines Boxhotels ablehnen. Die Gründe: Brandschutz und "Fragen der Wohnqualität". Blume gewann und kann nun mit der Erstellung seines zweiten Boxhotels beginnen. Eines betreibt Blume bereits in Göttingen. "Und da wohnen nicht nur Studenten mit wenig Geld, sondern auch Professoren, die nur eines wollen: Schlafen."

Blume ist kein konventioneller Hotelier. Er war Mitgründer der Easy-Apotheken. Aus diesem Unternehmen ist er lautstark und mit ausreichend Zoff mit seinen ehemaligen Geschäftspartnern raus. Blume sieht sich auch heute nicht als Hotelier. Im Gegenteil, es arbeiten in seinem neuen Unternehmen keine Menschen aus der Hotellerie.

Stattdessen möchte Blume mit Digitalisierung und neuen Konzepten ein Angebot für Übernachtungen auf die Beine stellen, dass es so in Deutschland noch nicht gibt. In Japan hingegen schon seit vielen Jahrzehnten.

In sogenannten Kapselhotels wie denen der Gruppe Ninehours, Yotel in Shiphol oder der Marke Zip der Gruppe Premier Inn nächtigen die Gäste in bienenwabenförmigen belüfteten Kapseln. Verglichen damit ist das Konzept, das Blume in Göttingen bereits verwirklicht ...

