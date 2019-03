New York - Die New Yorker-Aktien-Indizes haben sich auch am Mittwoch im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Die Anleger warteten auf neue Nachrichten zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit, hiess es aus dem Markt. Im Verlauf richten sich die Blicke zudem auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, das sogenannte Beige Book.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...