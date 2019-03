Berlin (ots) - Die Einführung der Krebs-Früherkennung ist ein echter Fortschritt der Medizin. Sie führt dazu, dass viele Erkrankungen frühzeitig behandelt werden können. Doch jede Früherkennung ist auch mit möglichen Risiken oder Nachteilen verbunden. Werden die Teilnehmer von Krebs-Früherkennungsuntersuchungen ausreichend darüber aufgeklärt? Antworten liefern die Ergebnisse einer repräsentativen Versichertenbefragung für den "Versorgungs-Report Früherkennung" des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Außerdem enthält der Report Langzeit-Auswertungen zur Teilnahme an den Untersuchungen. Sie machen erstmals transparent, wie viele Versicherte die Früherkennung regelmäßig in Anspruch nehmen.



Die Ergebnisse wollen wir Ihnen vorstellen auf der Pressekonferenz "Versorgungs-Report Früherkennung" am Montag, 11. März 2019, um 10 Uhr im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.



Ihre Gesprächspartner sind: Prof. Norbert Schmacke, Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen Christian Günster, Leiter des Bereiches Qualitäts- und Versorgungsforschung beim Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes



Sie können sich für die Veranstaltung online anmelden: https://aok-bv.de/presse/termine/index_21818.html



Pressekontakt: Peter Willenborg Telefon: 030 / 34646-2467 Mobil: 0173 / 8607866 E-Mail: presse@bv.aok.de