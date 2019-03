Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-06 / 16:29 *BankM: Erfolgreiche Aufstockung der R-LOGITECH-Anleihe auf EUR 125 Mio.* *- EUR 100 Mio. voll platziert* *- BankM als Sole Lead Manager* *- BankM mit über 100 Transaktionen seit Mitte 2017* *Frankfurt, 06. März 2019 - *Die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG ("BankM") hat die Aufstockung der 8,5% Anleihe 2018/2023 der R-LOGITECH S.A.M., Monaco (DE000A19WVN8) auf EUR 125 Mio. als Sole Lead Manager und Global Bookrunner erfolgreich begleitet. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurde das Volumen in Höhe von EUR 100 Mio. komplett bei institutionellen Investoren platziert. Darüber hinaus war BankM für die Koordination und technische Abwicklung des Gesamtprozesses verantwortlich. Bereits die Emission der ersten Tranche über EUR 25 Mio. hatte BankM erfolgreich strukturiert und platziert. Die Einbeziehung der aufgestockten Anleihe in die laufende Notierung im Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt unter der Interims-ISIN DE000A2RW772. Nach einer Frist von 40 Tagen (TEFRA-D) erfolgt die Zusammenlegung mit der Stamm-Anleihe. "Seit der Erstemission unserer Anleihe haben wir mit positiver Unternehmensentwicklung und transparenter Kommunikation Vertrauen aufgebaut. Dazu hat unser langfristiges, auf Risikovermeidung und die Erzielung stabiler Erträge ausgerichtetes, Geschäftsmodell auch viele neue Investoren überzeugt. BankM hat uns dabei jederzeit mit großem Einsatz und hoher Verlässlichkeit unterstützt", kommentiert Frédéric Platini, CEO der R-LOGITECH-Gruppe, die Aufstockung. R-LOGITECH ist ein diversifizierter Anbieter von Logistik-, Beschaffungs- und Wartungsdienstleistungen für die Rohstoffindustrie mit Sitz in Monaco. Die Gesellschaft ist insbesondere in Afrika stark vertreten und bedient vorwiegend internationale Blue Chip Konzerne, Regierungen und globale Speditionen. 2018 hat R-LOGITECH die Unternehmensaktivitäten deutlich ausgeweitet und den Konzernumsatz auf Basis vorläufiger Zahlen von EUR 40,6 Mio. auf EUR 162,4 Mio. sowie das EBITDA von EUR 13,5 Mio. auf EUR 18,3 Mio. gesteigert. Die Mittel aus der Aufstockung der Anleihe dienen dem weiteren Wachstum der Unternehmensgruppe. So wurde gemeinsam mit zwei belgischen Staatsfonds erst kürzlich die Übernahme der belgischen Euroports-Gruppe bekannt gegeben. Euroports ist mit 60 Mio. umgeschlagenen Tonnen pro Jahr einer der größten Hafenbetreiber und Anbieter maritimer Supply-Chain-Lösungen in Europa und betreibt u.a. Terminals in Antwerpen, Gent oder Rostock. Zusammen verfügen R-LOGITECH und Euroports über mehr als 40 Terminals in 31 Ländern in Europa, Afrika sowie Asien und beschäftigen rund 3.700 Mitarbeiter. "Während die meisten Banken standardisierte Finanzierungsprodukte vertreiben, fokussiert sich BankM auf ein flexibles, produktunabhängiges Angebot, das den zeitlichen und finanziellen Aufwand auf Unternehmensseite minimiert, einen marktfähigen Kapital-Mix sicherstellt und so den Finanzierungserfolg optimiert", sagt Ralf Hellfritsch, Gründungspartner von BankM und verantwortlich für die Transaktion. Seit Mitte 2017 hat BankM in unterschiedlicher Funktion über 100 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 750 Mio. begleitet. Das Angebot von BankM umfasst dabei von klassischen Inhaber-Schuldverschreibungen über Options- und Wandelanleihen, Zerobonds und Mezzanine-Kapital, die Vermittlung klassischer Bankkredite und die technische Abwicklung für Verbriefung und Zeichnungsservice sowie die Übernahme von Zahlstellenfunktionen auch Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen. BankM deckt so das Spektrum der gesamten Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen ab. *Über die R-LOGITECH S.A.M.:* R-LOGITECH ist ein internationaler Logistik- und Technologiedienstleister, der sich hauptsächlich auf den Rohstoffsektor konzentriert. In der Sparte Logistik bündelt das Unternehmen die Verwaltung von Häfen und Terminals sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, während in der Sparte Technologie Beschaffungslösungen und Wartung bereitgestellt werden. Kunden sind vorwiegend internationale Blue Chip Konzerne, Regierungen und globale Speditionen zu denen langfristige Verträge bestehen. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe aktuell in 20 Ländern aktiv. Die Unternehmensanleihe 2018/2023 der R-LOGITECH S.A.M. (DE000A19WVN8) notiert im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse). *Über BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG:* Seit dem Jahr 2007 ist die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, durch Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere bei der Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum. Unter Einbindung in die bank- und aufsichtsrechtlichen Strukturen der FinTech Group Bank AG ist BankM eine rechtlich unselbständige Niederlassung der FinTech Group Bank AG in Frankfurt am Main. Die FinTech Group Bank AG ist für das Betreiben aller Bankgeschäfte gemäß Kreditwesen-gesetz zugelassen ("Vollbank"), u. a. der gesetzlichen Einlagensicherung der Entschädigungs-einrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) zugeordnet und u. a. als "White-Label-Bank" am Markt tätig (z. B. für ViTrade und flatex). Pro Jahr wickelt die FinTech Group Bank AG über 10 Mio. Wertpapierorders ab und verwaltet derzeit ein verwahrtes Depotvolumen in Höhe von über EUR 12 Mrd. (Stand Juni 2018) bei einer Bilanzsumme von deutlich über EUR 1 Mrd. *Kontakt:* Ralf Hellfritsch BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Mainzer Landstraße 61 60329 Frankfurt Deutschland Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-10 Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50 Email: pr@bankm.de Internet: www.bankm.de *Rechtlicher Hinweis* Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Bewerbung eines Angebotes für den Kauf, der angeführten Wertpapiere dar. Sie dient keinesfalls der Anlageberatung sondern ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Schlagwort(e): Finanzen 2019-03-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 784701 2019-03-06

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2019 10:29 ET (15:29 GMT)