Aschaffenburg (pta027/06.03.2019/16:30) - Wir laden hiermit die Gesellschafter unserer Gesellschaft zu der



am Mittwoch, den 20. März 2019, um 8.00 Uhr, in den Amtsräumen des Notars Dr. Stephan Seidl in Aschaffenburg, Friedrichstraße 19



stattfindenden Gesellschafterversammlung ein.



I. Tagesordnung:



1. Bericht des Geschäftsführers über den Fortschritt der technischen Entwicklung des hämodynamischen Halbimplantates "CorLog-1P"



Zu diesem Tagesordnungspunkt hat die Gesellschafterversammlung keine Beschlüsse zu fassen. Wird auch nicht vom Notar vorgelesen:



emka Technologies hat ihr easy-TEL Implant (bauähnlich mit CorLog-1P, allerdings nicht baugleich, weil nicht konzipiert als Medizinprodukt) bereits seit Sommer 2016 in Hunden und im März 2017 durch Q-Test-Labs, veröffentlicht durch Carlos-del-Rio, Paper liegt uns vor, in nicht validierten präklinischen Anwendungen technisch erprobt, das hat für emka MEDICAL (vormals CGS Sensors) einen sehr hohen immateriellen Wert bedeutet, daher und auch um emka MEDICAL damals noch notwendige Liquidität zuzuführen, hat Herr Jean-Gérad Napoléoni und emka Holding stille, nicht notariell beurkundete, komplett stille Anteile an emka MEDICAL erworben, erst bei Verkauf der emka MEDICAL auszahlungswirksam, zählen nicht zum Stammkapital, und zwar im Dezember 2017:



13.800 stille Anteile an emka Holding und 3.500 stille Anteile an Herrn Jean-Gérard Napoléoni



und nochmals im Dezember 2018 weitere 400 stille Anteile an emka Holding.



Dies zur Kenntnis an die emka MEDICAL Gesellschafter.



2. Beschlussfassung über eine effektive Kapitalerhöhung durch Bildung von Stammgeschäftsanteilen und Satzungänderung



Die Geschäftsführung schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:



Das Stammkapital der Gesellschaft ist von 69.275,00 Eur um 8.125,00 Eur auf 77.400,00 Eur erhöht.



Zur Übernahme der neuen Geschäftsanteile werden zugelassen:



- die Gesellschaft EMKA SA mit dem Sitz in Paris/Frankreich mit einem Geschäftsanteil zu 4.400,00 Eur (Nr. 53 der Gesellschafterliste) gegen Barzahlung zum Ausgabebetrag in Höhe von 110.000,00 Eur, dieser Anteil ist ein Stammgeschäftsanteil;



- Herr Uwe Damerau, geb. am 06.05.1958, wohnhaft Lerschenmehr 98, 48167 Münster mit einem Geschäftsanteil zu 3.000,00 Eur (Nr. 54 der Gesellschafterliste) gegen Barzahlung zum Ausgabebetrag in Höhe von 100.000,00 Eur, dieser Anteil ist ein Stammgeschäftsanteil;



- Herr Walter Heindl, geb. am 12.03.1968, wohnhaft Im Rothkopf 9, 61440 Oberursel mit einem Geschäftsanteil zu 290,00 Eur (Nr. 55 der Gesellschafterliste) gegen Barzahlung zum Ausgabebetrag in Höhe von 10.000,00 Eur, dieser Anteil ist ein Stammgeschäftsanteil;



- Herr Dr. Patrik Scholler, geb. am 19.11.1968, wohnhaft Henri-Dunant-Straße 1, 63500 Seligenstadt mit einem Geschäftsanteil zu 435,00 Eur (Nr. 56 der Gesellschafterliste) gegen Barzahlung zum Ausgabebetrag in Höhe von 15.000,00 Eur, dieser Anteil ist ein Stammgeschäftsanteil.



§ 3 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:



"1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 77.400,00 Euro."



3. Beschlussfassung über eine effektive Kapitalerhöhung durch Bildung von stimmrechtslosen Geschäftsanteilen und Satzungsänderung



Die Geschäftsführung schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:



Das Stammkapital der Gesellschaft ist weiter von 77.400,00 Eur um 700,00 Eur auf 78.100,00 Eur erhöht.



Zur Übernahme der neuen Geschäftsanteile werden zugelassen:



- Frau Elisabeth Pfanzelt, geb. am 01.05.1967, wohnhaft Dorfstraße 56, 85435 Erding mit einem Geschäftsanteil zu 350,00 Eur (Nr. 57 der Gesellschafterliste) gegen Barzahlung zum Ausgabebetrag in Höhe von 10.000,00 Eur, dieser Anteil ist ein stimmrechtsloser Geschäftsanteil;



- Herr Alexander Serowy, geb. am 30.01.1961, wohnhaft Keltenweg 22, 48167 Münster mit einem Geschäftsanteil zu 175,00 Eur (Nr. 58 der Gesellschafterliste) gegen Barzahlung zum Ausgabebetrag in Höhe von 5.000,00 Eur, dieser Anteil ist ein stimmrechtsloser Geschäftsanteil;



- Frau Pia Serowy, geb. am 06.08.1963, wohnhaft Keltenweg 22, 48167 Münster mit einem Geschäftsanteil zu 175,00 Eur (Nr. 59 der Gesellschafterliste) gegen Barzahlung zum Ausgabebetrag in Höhe von 5.000,00 Eur, dieser Anteil ist ein stimmrechtsloser Geschäftsanteil.



§ 3 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:



"1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 78.100,00 Euro."



4. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019), Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung



Die Geschäftsführung schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:



§ 3 Abs. 4 der Satzung und das darin geregelte genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2018) werden mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der nachfolgenden Neufassung des § 3 Abs. 4 der Satzung im Handelsregister der Gesellschaft aufgehoben.



Die Geschäftsführer sind ermächtigt, bis zum 31.12.2019 das Stammkapital ein- oder mehrmals, gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 20.000,00 Eur gegen Ausgabe neuer Geschäftsanteile zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Über den Inhalt der Gesellschafterrechte und Bedingungen der Ausgabe der neuen Geschäftsanteile entscheiden die Geschäftsführer. Die Geschäftsführer entscheiden insbesondere, ob Stammgeschäftsanteile oder stimmrechtslose Geschäftsanteile ausgegeben werden.



Den Gesellschaftern steht bei der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen kein Bezugsrecht zu, wenn die Einlageverpflichtung im Fall der Bareinlage einschließlich Aufgeld das Achtundzwanzigfache des Nennbetrages übersteigt. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Gesellschafter zu entscheiden, wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt.



Die Geschäftsführer sind berechtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern.



§ 3 Abs. 4 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:



"Die Geschäftsführer sind ermächtigt, bis zum 31.12.2019 das Stammkapital ein- oder mehrmals, gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 20.000,00 Eur gegen Ausgabe neuer Geschäftsanteile zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Über den Inhalt der Gesellschafterrechte und Bedingungen der Ausgabe der neuen Geschäftsanteile entscheiden die Geschäftsführer. Die Geschäftsführer entscheiden insbesondere, ob Stammgeschäftsanteile oder stimmrechtslose Geschäftsanteile ausgegeben werden.



Den Gesellschaftern steht bei der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen kein Bezugsrecht zu, wenn die Einlageverpflichtung im Fall der Bareinlage einschließlich Aufgeld das Achtundzwanzigfache des Nennbetrages übersteigt. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Gesellschafter zu entscheiden, wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt.



Die Geschäftsführer sind berechtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern."



5. Beschlussfassung über die redaktionelle Änderung der Satzung in § 6 Ziffer 4



Die Geschäftsführung schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:



§ 6 Ziffer 4. der Satzung ist geändert und neu gefasst wie folgt:



"4. Je 1,00 Euro eines stimmberechtigten Geschäftsanteils gewährt eine Stimme."



II. Formalia:



Zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung sind sämtliche Gesellschafter berechtigt. Zur Ausübung des Stimmrechts sind die Inhaber von Stammgeschäftsanteilen berechtigt. Die Anmeldung zur Gesellschafterversammlung ist nach der Satzung nicht Teilnahmevoraussetzung. Die Anmeldung wird jedoch bis zum 12.3.2019 an



r.glocker@emka-medical.de



erbeten. Sofern Sie nicht selbst an der Gesellschafterversammlung teilnehmen wollen, können Sie Ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts bedarf zu ihrer Gültigkeit der Textform (§ 47 Abs. 3 GmbHG). Es wird gebeten, Vollmachten zusammen mit der Anmeldung an die vorstehende E-Mail-Adresse zu versenden.



EMKA MEDICAL GmbH



Der Geschäftsführer



Dr. Raymond Glocker



