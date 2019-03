Innodisk beweist sein Engagement und seine Ambitionen für den europäischen Markt durch die Eröffnung einer neuen Niederlassung in den Niederlanden



Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) - Innodisk kündigt die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Eindhoven in den Niederlanden an. Dieser neue Standort stärkt die globale Präsenz von Innodisk und konzentriert Vertrieb, technischen Support sowie Produktentwicklung an einem Ort. Innodisk ist laut Gartner der weltweit führende Anbieter industrietauglicher Speicherlösungen. Aktuell macht Europa über ein Viertel von Innodisks Markt aus und die Neueröffnung ist Teil einer größeren europäischen Expansions- und Investitionsstrategie.



"Wir freuen uns sehr, die Eröffnung unserer neuen europäischen Niederlassung bekanntzugeben", so Randy Chien, Vorsitzender von Innodisk. "Diese neue Einrichtung befindet sich in der Nähe einiger der weltweit führenden Hightech-Unternehmen und ist ein Zeichen von Innodisks langfristigem Engagement gegenüber unseren Produkten, Partnern und Kunden auf dem gesamten europäischen Kontinent."



"Innodisk steht an der Spitze von AIoT und integrierten Industrielösungen. Um die Fusion mit AI-Technologie zu vereinfachen, bietet der neue Standort von Innodisk nicht nur industrietaugliche Flash-Speicher-Produkte und Speicherkarten für eingebettete Systeme in seiner eigenen hochmodernen Produktionsanlage an, sondern baut auch eine ganze Reihe von AIoT-fähigen Lösungen", so Randy. "Durch den Standort erhalten wir Zugang zu einem großen Pool ausgezeichneter regionaler Talente im Bereich Produktentwicklung, die wir einsetzen können, um das kontinuierliche Wachstum von Innodisk anzutreiben."



Informationen zu Innodisk



Innodisk, das zu Forbes' Asia's 200 Best Under A Billion-Unternehmen zählt, gilt als führender Hersteller industrietauglicher SSDs und ist ein dienstleistungsorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen sowie eingebetteten Peripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu Innodisk http://www.innodisk.com.



