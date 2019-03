Berlin (ots) - Die Vorsitzende der Linkspartei Katja Kipping hat sich für die Abschaffung der Paragrafen 218 und 219a ausgesprochen, die Schwangerschaftsabbrüche und die Verbreitung von Informationen darüber unter Strafe stellen. "Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Frauen selbst entscheiden, wann sie schwanger werden und eben auch, wann sie eine ungewollte Schwangerschaft beenden wollen", schreibt die Politikerin in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe). Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sei ein Recht der Frau auf sexuelle Selbstbestimmung. Die Gegner dieses Rechts bildeten eine Allianz, die von fundamentalistischen Christen über weite Teile der CDU und CSU bis hin zur AfD reiche, so Kipping. "Es ist also auch ein Kampf gegen rechte Ideologie, wenn Feminist*innen, gerade auch am Internationalen Frauentag, für die Streichung der Paragrafen 218 und 219a kämpfen." Die Sozialdemokraten täten gut daran, sich an diesem Kampf zu beteiligen.



