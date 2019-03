Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc. gibt bekannt, dass das Büro für Fossile Energie des U.S. Department of Energy (DOE - Energieministerium der Vereinigten Staaten) die Genehmigung für die Venture Global Calcasieu Pass LNG erteilte, um im Inland produziertes Flüssiggas aus der Exportanlage im Cameron Parish, Louisiana an Länder außerhalb des Free Trade Agreement (FTA - Freihandelsabkommens) zu exportieren. Gemäß den Bestimmungen der Verfügung darf die Calcasieu Pass bis zu 17.560 Million Kubikmeter (Mcm) Erdgas pro Jahr (48,1 Mcm/Tag) exportieren. Dies gilt für einen Zeitraum von 25 Jahren, der entweder am Tag des ersten Exports oder sieben Jahre nach dem Datum der beantragten Genehmigung beginnt; ja nachdem welches Ereignis früher eintritt. Die Verfügung folgt auf vorherige Genehmigungen des DOE für den Export in FTA-Länder sowie die kürzlich erlassene Verfügung der U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC - Energie-Regulierungskommission der Vereinigten Staaten), die Genehmigungen gemäß den Paragraphen 3 und 7 des Natural Gas Act (Erdgasgesetz der Vereinigten Staaten) erteilte, um das Projekt zu positionieren, zu bauen und zu betreiben.



Die beiden CEO Bob Pender und Mike Sabel erklärten gemeinsam: "Wir freuen uns, dass wir nun über die Genehmigungen der Bundesregierung für unser Calcasieu-Pass-Projekt verfügen. Wir danken dem Department of Energy für die rasche Entscheidung und sind froh, dass unsere Calcasieu-Pass-Abnehmer - Shell, BP, Edison, Galp, Repsol und PGNiG - unsere kostengünstig in den USA produzierte Energie nun weltweit ausliefern können. Wir sind stolz darauf, die Vorteile der DOE-Entscheidung an unser Land und unsere Gemeinschaft vor Ort in Louisiana weitergeben zu dürfen. Unser Implementierungsplan liegt derzeit der FERC vor, damit wir bald mit den Erschließungsarbeiten am Standort beginnen können."



Die Anlage Calcasieu Pass mit einer Nennleistung von 10 MTPA (mio. t. pro Jahr) wird eine umfangreiche Prozesslösung von Baker Hughes, einem Unternehmen des GE-Konzerns (BHGE), nutzen. Diese setzt modulare, fabrikgefertigte Verflüssigungsstraßen mittlerer Größe ein. Venture Global hat einen Vertrag mit Kiewit über ein schlüsselfertiges EPC-Projekt für das Design, die Planung, den Bau, die Abnahme, den Test und die Gewährleistung der Calcasieu-Pass-Anlage unterzeichnet.



Das Unternehmen entwickelt ebenfalls die Flüssiggas-Exportanlage im Plaquemines Parish, Louisiana mit einer Nennleistung von 20 MTPA sowie die zugehörige Gator Express Pipeline. Plaquemines LNG hat einen verbindlichen Kaufvertrag über 20 Jahre mit der PGNiG unterzeichnet.



