Medienmitteilung

6. März 2019

BuildingMinds: Schindler-Start-up treibt digitale Transformation im Immobiliensektor voran

Schindler gibt die Gründung von BuildingMinds bekannt: Das Start-up hat das Ziel, die Bewirtschaftung und Verwaltung von Immobilien mit einer «Software-as-a-Service»-Plattform zu optimieren.

In Partnerschaft mit Microsoft nutzt BuildingMinds die Microsoft Azure und die Dynamics 365 Cloud Plattformen. Immobilienbesitzer profitieren von Microsofts intelligenten Cloud- und Business-Applikationen verbunden mit Schindlers Kompetenz in der weltweiten Betreuung von Immobilienkunden.

BuildingMinds wird eine Serviceplattform für die Immobilienbewirtschaftung aus einer Hand anbieten und verändert damit das Management von Gebäuden. Das Start-up wird eine vollständig integrierte und produktübergreifend kompatible Cloud-Lösung entwickeln, die Gebäudebesitzern eine höhere Transparenz bietet und die betriebliche Effizienz steigert, indem alle Liegenschaften und Dienstleister vernetzt sind und zentral verwaltet werden können.

BuildingMinds mit Sitz in Berlin, dem Hotspot für Start-ups im Gebäudetechniksektor, wird Kunden weltweit bedienen. Bis zum Jahresende soll das Team von BuildingMinds auf über 100 Digitalisierungsexperten wachsen.

«Unsere Partnerschaft wird die Innovation in der Branche vorantreiben - mit der erstklassigen Kompetenz von Schindler im Gebäudemanagement kombiniert mit der leistungsfähigen Technologie von Microsoft. BuildingMinds wird Gebäudebesitzer weltweit mit verschiedenen Smart-Building-Lösungen bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben unterstützen», sagt Jean-Philippe Courtois, Executive Vice President und President, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations.

«Heute werden für die Verwaltung und den Betrieb von Liegenschaften oft unterschiedliche, nicht miteinander vernetzte Lieferanten-Applikationen eingesetzt. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung sehen sich Immobilienbesitzer mit der Herausforderung konfrontiert, die auf verschiedene Applikationen verteilten Daten ihrer Immobilienportfolios zu verwalten», sagt Jens Müller, Chief Operating Officer von BuildingMinds.

«Die Nachfrage nach datengestützter intelligenter Gebäudeverwaltung und der Optimierung von Immobilienvermögen ist gross und wächst stetig. Dank unserer Branchenkenntnisse und unserer Kompetenz in der Digitalisierung wird BuildingMinds den Wandel der Branche weiter vorantreiben», so Silvio Napoli, Verwaltungsratspräsident der Schindler Gruppe. «Damit schliessen wir eine seit Langem bestehende Lücke bei den aufkommenden Smart Buildings. Wir freuen uns, bei dieser bedeutenden Aufgabe einen globalen Marktführer wie Microsoft an unserer Seite zu haben.»

Das Marktforschungsunternehmen Orbis Research prognostiziert, dass der Smart-Building-Markt von rund USD 8 Milliarden im Jahr 2016 auf rund USD 58 Milliarden im Jahr 2023 wachsen wird. Um die Chancen der Digitalisierung nutzen zu können, investieren Immobilienunternehmen in neue Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihre Liegenschaften mit den Ökosystemen ihrer Lieferanten, Dienstleister und ihren weiteren Vermögenswerten zu verbinden. BuildingMinds und Microsoft bündeln nun die Ressourcen, die für eine Beschleunigung dieses Wandels nötig sind.

BuildingMinds wird als eigenständiges Unternehmen der Schindler Gruppe geführt. Schindler stellt dem Start-up als alleinige Aktionärin Mittel in Höhe von bis zu EUR 150 Mio. zur Verfügung. Ein Viertel dieser Kosten wird voraussichtlich im Jahr 2019 anfallen.

Über BuildingMinds

BuildingMinds ermöglicht mit der vollständig integrierten One-Stop-Cloud-Plattform die Transformation der gesamten Wertschöpfungskette von Immobilien zu «Smart Buildings». www.buildingminds.com (http://www.buildingminds.com/)

Über Microsoft

Die intelligenten Cloud- und Edge-Computing-Lösungen von Microsoft ermöglichen den digitalen Wandel - zum Nutzen aller Menschen und Organisationen weltweit. www.microsoft.com (http://www.microsoft.com/)

Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1 Milliarde Menschen auf der ganzen Welt. www.schindler.com (http://www.schindler.com/)

