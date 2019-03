Zürich - Die Schweizer Aktien haben am Mittwoch nach einem vorübergehenden Hänger zu einem Schlussspurt angesetzt und praktisch unverändert geschlossen. Händler beschrieben das Geschäft als recht ruhig und die Umsätze als mässig. Steigende Konjunktursorgen hätten die Stimmung etwas eingetrübt, hiess es. Die OECD hat ihre Wachstumsprognosen vor allem für die Eurozone und dort insbesondere den wichtigsten Schweizer Absatzmarkt Deutschland gesenkt.

Die Anleger hielten sich aber auch wegen des am Abend anstehenden Konjunkturberichts der US-Notenbank Fed und der am Donnerstag erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Gerüchteweise könnte die EZB nämlich ihre Wachstumsprognosen deutlich senken. Analysten gehen daher davon aus, dass die Zentralbank bald ein neues langfristiges Kreditgeschäft für die Banken anbieten wird. Zusätzlich weckte der überraschend starke Anstieg des US-Handelsdefizits die Befürchtung, dass dies US-Präsident Donald Trump in seiner harten Haltung im Handelsstreit mit China und anderen Regionen bestärken und damit ein Ende des Handelsstreits in die Ferne rücken könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit 9403,16 Punkten um 0,04 Prozent höher. Vorübergehend war der Leitindex bis auf 9'363 Zähler gesunken. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um ...

