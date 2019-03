Zürich (ots) - Das Blockchain-Startup Melonport aus Zug wird

aufgelöst. Das bestätigt Mitgründerin und Firmenchefin Mona El Isa

gegenüber der «Handelszeitung»: «Melonport ist in Liquidation. Die

entsprechenden Papiere sind abgeschickt.» Der Grund für die

Liquidation ist allerdings nicht ein Scheitern der Firma, sondern das

Erfüllen des Firmenauftrages. Letzte Woche ging die erste Version der

neuen Fonds-Plattform Melon live, die Melonport entwickelt hat. Zur

Auflösung der Firma erklärt die Gründerin: «Wir lösen schlicht unser

Versprechen ein und geben die Kontrolle über das ab, was wir

geschaffen haben.» Inskünftig wird ein internationales Gremium die

Weiterentwicklung der Fonds-Plattform leiten, welche mehr Transparenz

und Effizienz in das Asset Management bringen will.



Dieses Gremium befindet über neue Mitglieder, stimmt über

Software-Upgrades ab und entscheidet, wer die Weiterentwicklung des

Protokolls übernehmen soll. Gute Chancen für diesen Job hat die

bisherige Crew von Melonport. Sie kennt die Software am besten.



