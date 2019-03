Wichtigstes Award-Programm der Branche wird um zwei neue Kategorien erweitert

Die IBC2019 Awards sind ab sofort offen für Beiträge, mit dem Ziel, herausragende Leistungen aus der gesamten Branche zu würdigen. Von spannenden technischen Errungenschaften in den Bereichen Medien, Unterhaltung und Technologie bis hin zu herausragenden individuellen Leistungen und Projekten mit positiver sozialer Wirkung sind die IBC Awards ein begehrtes Zeichen der Anerkennung unter Branchenkollegen getreu dem Ethos der IBC: "Von der Branche für die Branche".

Die IBC freut sich, in diesem Jahr zwei neue Kategorien anzukündigen, die die globale Entwicklung der Branche widerspiegeln. Der Young Pioneer Award zeichnet die jüngsten Talente der Branche aus.Aus den Einsendungen kommen die dreißig besten Nachwuchsstars, die ein außergewöhnliches Maß an Leidenschaft, Ehrgeiz und Engagement für ihre Arbeit zeigen sei es in kreativer, technischer, kommerzieller oder strategischer Hinsicht -, in die engere Wahl und werden in die "IBC365 30 under 30"-Liste aufgenommen, wobei am Ende derbeste Beitrag den Young Pioneer Award gewinnt. Mit dem Social Impact Award wird eine Unternehmensinitiative oder -kampagne ausgezeichnet, die einen positiven Einfluss auf die Welt ausübt und ein wichtiges Thema im Kontext der Branche wie Nachhaltigkeit, Vielfalt oder Gesundheit behandelt. Die Teilnahme an beiden neuen Award-Kategorien ist kostenlos.

"Es ist wichtig, dass die IBC dem Nachwuchs eine Bühne bietet und Leistungen würdigt, die die Branche weiterbringen. Wir freuen uns über die Einführung der neuen Auszeichnungen, mit denen wir talentierte Profis feiern, die für unsere Branche Großes leisten", sagte Jaisica Lapsiwala, Head of Content, IBC.

2019 kehren die begehrten Innovation Awards zurück, die die Kreativität von Projekten und der dahinterstehenden Teams herausstellen. Da die gebremste Entwicklung der Medien-, Entertainment- und Technologiebranche anhält und die Konvergenz mit anderen Branchen zunimmt, sind die Juroren an Beispielen für eine produktive Zusammenarbeit interessiert, die zu innovativen Lösungen für die entstandenen Herausforderungen und Chancen führt. Die Größe und der Umfang eines Projekts sind unwichtig, solange der Beitrag bahnbrechende Innovationen zeigt und ein real existierendes Problem auf kreative Weise löst. Die drei Kategorien des Innovationspreises sind Content Creation, Content Distribution und Content Everywhere

Die Teilnehmer profitieren vom speziellen globalen Marketingprogramm rund um die Awards und sind zur Preisverleihung eingeladen, die während der IBC am Sonntag, dem 15. September im RAI Auditorium, Amsterdam, stattfindet. Bei der Zeremonie werden auch mehrere Outstanding Achievement Awards von der Jury vergeben, darunter die renommierteste Auszeichnung der IBC, die International Honour for Excellence.

Die Frist für die Einreichung von Beiträgen ist Dienstag, der 23. April 2019.

Alle Einzelheiten zur Teilnahme finden Sie unter show.ibc.org/awards.

