Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen und einem schwachen Margenausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Er habe zuvor schon auf notwendige Sparmaßnahmen hingewiesen und so begrüße er das Vorhaben, die Kosten zu senken, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik bleibe aber für den Autozulieferer eine Herausforderung./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-03-06/19:38

ISIN: DE000SHA0159