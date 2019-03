Das Analyse-Haus SRC Research bestätigt die Kaufempfehlung für die CA Immo. Am 28. Februar habe das Unternehmen in einer Ad-Hoc-Meldung mitgeteilt, dass das 2018er Ergebnis von einem sehr hohen Bewertungsergebnis profitiert, welches deutlich über den Analysten-Erwartung und dem 2017er Level liege, so die Experten. Folglich des sehr hohen Bewertungsergebnissees erhöhen die Analysten ihre Prognose des 2018er Nettogewinns von 186 Mio. Euro auf 310 Mio. Euro und erwarten ebenfalls einen deutlich Anstieg des EPRA NAV je Aktie, welcher nach dem dritten Quartal 2018 bei 31,13 Euro stand. Ein EPRA NAV im Bereich von 33,50 Euro bis 34,50 Euro sehen die SRC-Experten als realistischste Annahme. Sie bestätigen die Kaufempfehlung. Aufgrund der erhöhten EPRA NAV Prognose ...

