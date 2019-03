Das Ministerium für Kabinettsangelegenheiten und die Zukunft der VAE hat die erste Ausgabe des Internationalen Programms für Führungskräfte der zivilen Luftfahrt (International Civil Aviation Leaders Program) in Zusammenarbeit mit der Zivilluftfahrtbehörde der VAE sowie mehreren internationalen Fluggesellschaften und Flughäfen abgeschlossen.

Group photo with 14 general managers and second-tier of civil aviation leaders in the Arab world (Photo: AETOSWire)

Das Programm zielt darauf ab, eine umfassende und innovative Ausbildung anzubieten, um bewährte Praktiken in der Führung der Zivilluftfahrt zu fördern und die Fähigkeiten von Führungskräften der Zivilluftfahrt auf der ganzen Welt zu verbessern, um die Prioritäten ihrer Nationen in diesem Sektor besser zu erfüllen.

An der Pilotveranstaltung nahmen 14 Geschäftsführer und Führungskräfte der zweiten Führungsebene teil, die mehr als 85 Prozent der Führungskräfte der Zivilluftfahrt in der arabischen Welt vertreten. Auf der fünftägigen Agenda standen Präsentationen relevanter Fallstudien und erfolgreicher Erfahrungen durch Workshops, Vorträge und Seminare. In seinen zukünftigen Ausgaben strebt das Programm an, seinen Anwendungsbereich über die Region hinaus auf globale Führungskräfte der Zivilluftfahrt auszudehnen.

Das jährliche Programm umfasst erstklassige Module, die auf der bahnbrechenden Erfahrung der VAE in der zivilen Luftfahrt basieren. Ferner werden bewährte Praktiken der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (International Civil Aviation Organization ICAO), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die Grundsätze und Techniken der internationalen Flugsicherung kodifiziert und die Planung und Entwicklung des internationalen Luftverkehrs fördert, um ein sicheres und geordnetes Wachstum zu gewährleisten, begutachtet.

Das Programm untersucht verschiedene Themen, darunter die Vision 2021 der VAE und die Strategie der VAE für künstliche Intelligenz, bewährte Praktiken im Bereich Regierungsexzellenz, die Rolle der Politik bei der Erreichung von Exzellenz, die Gestaltung der Zukunft und der Vierten Industriellen Revolution, die Bedeutung von Regierungsbeschleunigern für die Erreichung nationaler Ziele, die Grundlagen des Exzellenzmanagements in der VAE-Regierung und im Zivilluftfahrtsektor, internationale Kooperationsprogramme wie ICAO READY, Sicherheit und Herausforderungen an die Luftsicherheit.

