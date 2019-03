Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht am Donnerstag in Berlin auf einer Fachtagung über die Zukunft der Exportkontrolle. Diese betrifft Rüstungsgüter, aber auch kritische Technologien. Experten beraten auf dem 13. Exportkontrolltag des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bis Freitag über "Notwendigkeiten und Risiken in der Exportkontrolle". Dabei geht es auch um Fragen, die sich nach dem geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union stellen. Am zweiten Tag stehen Praxisforen im Fokus. Fachleute aus Wissenschaft und Verwaltung stellen dann Themen wie die Investitionskontrolle vor./cn/DP/jha

AXC0024 2019-03-07/05:49