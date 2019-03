Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Jeder von uns ist ständig Viren oder Bakterien ausgesetzt, aber mit unserem Immunsystem können wir uns weitgehend davor schützen. Funktioniert unsere Körperabwehr nicht fehlerfrei, können zum Beispiel Infekte oder Allergien die Folge sein. Wie wir unser Immunsystem stärken können, berichtet Dagmar Ponto:



Sprecherin: Mit kleinem gezielten Aufwand können wir unsere Abwehrkräfte stärken, schreibt das Apothekenmagazin Diabetes Ratgeber, und Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle erklärt uns, was das Hände waschen mit unserem Immunsystem zu tun hat:



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 15 Sekunden



Es ist eine sehr einfache und wirksame Methode, um sich vor Infektionen zu schützen. Allerdings geht das nicht einfach so "huschibus", sondern man sollte rund 20 Sekunden lang seine Hände unter fließendem Wasser mit Wasser und Seife reinigen und auch gründlich abtrocknen.



Sprecherin: Wie häufig sollte man sich am Tag die Hände waschen?



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 10 Sekunden



Ich wasche mir meine Hände immer, wenn ich nach Hause komme. Grundsätzlich sollte man das tun nach dem Toilettengang natürlich, aber auch vor dem Kochen oder wenn man Kontakt zu Tieren hatte.



Sprecherin: Welchen Einfluss hat das Essen auf unsere Abwehrkräfte?



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 22 Sekunden



In unserer Nahrung stecken ja jede Menge Stoffe, die dem Immunsystem nützen, zum Beispiel Eisen, Zink, Vitamine oder Omega-3-Fettsäuren. Das kriegt man am besten hin, wenn man sich ausgewogen ernährt, also mit viel Obst und Gemüse, mit Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Und wenn dann noch ab und zu ein bisschen Fleisch und Fisch auf den Tisch kommen, dann macht man eigentlich alles richtig.



Sprecherin: Was haben eigentlich Singen, Beten oder Lachen mit unserem Immunsystem zu tun?



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 14 Sekunden



Es gibt ja tatsächlich Studien, die zeigen, dass Singen das Immunsystem stärkt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass alles, was uns zufrieden und glücklich macht, eben auch gut für die Abwehr ist. Übrigens auch der Kontakt zu Freunden und zu der Familie und natürlich kräftig lachen.



Abmoderationsvorschlag: Tägliche Bewegung und Sport sind ebenfalls immens wichtig, um unser Immunsystem zu stärken, berichtet der Diabetes Ratgeber.



