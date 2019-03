Hugo Boss, Merck und andere Unternehmen lassen sich in die Bilanz schauen. Auch die EZB-Ratssitzung steht an. Was die Märkte am Donnerstag bewegt.

In der laufenden Handelswoche lassen es die Anleger ruhig angehen: Der Dax erklomm der Schlusskurs des Index am Dienstag ein Jahreshoch - doch die Schwankungen am Ende der Handelstage blieben moderat. So auch am Mittwoch, als das Börsenbarometer gerade einmal 0,3 Prozent tiefer bei 11.588 Punkten aus dem Handel ging. Die Anleger zeigen Ermüdungserscheinungen.

Allerdings dürften am heutigen Donnerstag einige Unternehmenszahlen aus der ersten zweiten Börsenreihe sie wieder wach bekommen. So legen etwa Hugo Boss, Merck und Pro Sieben Sat.1 und Stada ihre Zahlen offen. International lässt sich der Luxus-Modekonzern Prada in die Bilanz schauen.

Auch die Geldpolitik ist im Fokus der Anleger: Die EZB hält ihre Ratssitzung ab.

Vorbörsliche Indikatoren legen nahe, dass der Dax etwas schwächer in den Handel starten wird. Der Index notiert den entsprechenden Handelsblattformen rund 43 Zähler tiefer bei 11.547 Punkten.

1 - Vorgaben aus den USA

Die Anleger an den US-Börsen haben sich in Erwartung frischer Impulse am Mittwoch mit ihren Engagements zurückgehalten. Bis es Neuigkeiten im Zollstreit zwischen den USA und China gebe, dürften sich die New Yorker Aktienmärkte seit- oder leicht abwärts bewegen, sagten Händler. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China werden nach US-Angaben gegenwärtig per Video-Chat vorangetrieben. Sie "liefen gut", sagte US-Staatssekretär Ted McKinney vom Landwirtschaftsministerium. Gegenwärtig bestehe ein Großteil der Arbeit darin, "Worte auf Papier zu bringen". Ein Termin für eine neue Reise einer US-Delegation nach China sei ihm nicht bekannt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 25.673 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,7 Prozent auf 2771 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,9 Prozent auf 7505 Punkte.

2 - Handel in Asien

Kursverluste an der Wall Street haben am Donnerstag die asiatischen Börsen belastet. Die Märkte hätten die guten Nachrichten in den Zollverhandlungen zwischen den USA und China bereits eingepreist, sagte Anlagestratege Tatsushi Maeno vom Vermögensverwalter Okasan Asset Management. "Jetzt machen die Märkte eine Pause." Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte ...

