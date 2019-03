Mitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 7. März 2019

Partners Group kündigt vorgesehene Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates an

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, gibt heute Änderungen und Nominierungen bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrates bekannt, die ab der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 15. Mai 2019 wirksam werden würden.

Der Verwaltungsrat hat Dr. Martin Strobel zur Wahl als neues unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Risk & Audit Committee sowie des Nomination & Compensation Committee vorgeschlagen. Dr. Strobel verfügt über langjährige Erfahrung im IT-Bereich sowie eine Promotion in Wirtschaftsinformatik, welche er zu Beginn seiner Karriere und während seiner Tätigkeit als Berater bei der Boston Consulting Group ablegte. Während seiner anschliessenden Tätigkeit beim Schweizer Versicherungskonzern Bâloise Group war er zunächst als Leiter der IT-Abteilung verantwortlich, bevor er schliesslich sieben Jahre seiner insgesamt 17-jährigen Tätigkeit beim Konzern die Funktion des Vorsitzenden der Konzernleitung (CEO) innehatte. Nach seinem Ausscheiden aus der Bâloise Group im April 2016 war Dr. Strobel fast drei Jahre lang als Operating Partner der Private Equity Firma Advent International tätig. Er ist Verwaltungsratsmitglied der RSA Insurance Group plc., einem in Grossbritannien ansässigen Versicherungsunternehmen, bei dem er den Vorsitz im Risk Committee innehat. Bei Partners Group wird er an mehreren strategischen Initiativen auf Verwaltungsratsebene mitwirken, wobei der Schwerpunkt seiner Tätigkeit in den Bereichen Technologie und Operations liegen wird.

Steffen Meister, Präsident des Verwaltungsrats, äussert dahingehend: "Bei Partners Group sind wir der Überzeugung, dass der Rolle des Verwaltungsrates eine zentrale Bedeutung zukommt und jedes Verwaltungsratsmitglied sowohl einzeln für sich als auch als Teil des Führungsgremiums in der Lage sein muss, strategisch zur Führung eines Unternehmens beizutragen. Wir freuen uns sehr, Martin als neues unabhängiges Mitglied unseres Verwaltungsrats vorzuschlagen. Mit seiner langjährigen Erfahrung auf Führungsebene und seinem Hintergrund in den Bereichen Informatik, Technologie und Finanzdienstleistungen sehen wir ihn bestens aufgestellt, um uns in diesen für uns zunehmend strategisch relevanten Bereichen eine Orientierung zu bieten."

Dr. Martin Strobel ergänzt: "Ich freue mich darauf, dem Verwaltungsrat der Partners Group beizutreten. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, um mit meinen Fähigkeiten und Erfahrungen das Geschäft - und das Anlageportfolio - eines auf Privatmarktanlagen spezialisierten Vermögensverwalters weiter zu stärken. Ich teile die Ansicht von Partners Group bezüglich der Rolle des Verwaltungsrates als treibende Kraft für die Umsetzung der Unternehmensstrategie vorbehaltslos und ich glaube, dass ich mit meiner Erfahrung die besten Voraussetzungen für eine praxisnahe und weitreichende Aufgabe wie diese mitbringe."

Dr. Peter Wuffli, aktueller Vizepräsident des Verwaltungsrates der Partners Group sowie Lead Independent Director, stellt sich nach zehn Jahren als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied am 15. Mai 2019 nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung. Dr. Charles Dallara, derzeitiger Chairman of the Americas, stellt sich nach sechs Jahren als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ebenfalls nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung. Dr. Dallara wird der Firma jedoch als Advisory-Partner erhalten bleiben.

Alfred Gantner, Mitgründer und exekutives Verwaltungsratsmitglied, erklärt: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Peter und Charles für die Zeit und Energie danken, die sie über ihre Amtsdauer für die Partners Group aufgewendet haben. Während seiner Zeit als Verwaltungsratsmitglied und vor allem während seiner Zeit als Verwaltungsratspräsident prägte Peter die weitere Institutionalisierung der Firma unter Wahrung unseres unternehmerischen Governance-Modells massgeblich. Charles hat zudem wesentlich dazu beigetragen, unsere Geschäfts- und Kundenbeziehungen auch international weiter auszubauen. Beide haben einen unschätzbaren Beitrag hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der Firma geleistet und somit grundlegend zum Wachstum der Partners Group beigetragen. Wir wünschen ihnen für ihre zukünftigen Herausforderungen alles Gute."

Das bisherige unabhängige Verwaltungsratsmitglied Michelle Felman wird auf der Generalversammlung im Mai zur Wahl als Mitglied des Nomination & Compensation Committee vorgeschlagen und wird Mitglied des Risk & Audit Committee. Dr. Eric Strutz, derzeitiger Vorsitzender des Risk & Audit Committee, wird für die Wiederwahl vorgeschlagen und vom Verwaltungsrat als Vizepräsident und Lead Independent Director nominiert.

Eine Übersicht der Nominierungen und vorgeschlagenen Verwaltungsratsmandate ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Unabhängiges Verwaltungsrats-mitglied Strategy Committee Investment Oversight Committee Client Oversight Committee Risk & Audit Committee Nomination & Compensation Committee Steffen Meister, Präsident ? X Dr. Eric Strutz, Vizepräsident, Lead Independent Director X ? Dr. Marcel Erni X X Michelle Felman X ? X X Alfred Gantner X X Grace del Rosario-Castaño X X ? Dr. Martin Strobel X X X Patrick Ward X X Urs Wietlisbach X ?

"?" = Vorsitz "X" = Mitglied

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 73 Mrd. (USD 83 Mrd.) in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma verwaltet ein breites Spektrum an Investitionsprogrammen und massgeschneiderten Portfolios für internationale institutionelle Investoren. Der Hauptsitz von Partners Group ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'200 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Investor Relations Kontakt

Philip Sauer

Phone: +41 41 784 66 60

Email: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Phone: +44 207 575 2571

Email: jenny.blinch@partnersgroup.com

www.partnersgroup.com (http://www.partnersgroup.com)

Anhang

Biographie: Dr. Martin Strobel

Dr. Martin Strobel wird als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates der Partners Group Holding AG nominiert und wird, vorbehaltlich seiner Wahl, Mitglied des vom Verwaltungsrat etablierten Risk & Audit Committee sowie des ebenfalls vom Verwaltungsrat etablierten Nomination & Compensation Committee. Darüber hinaus ist er Verwaltungsratsmitglied der RSA Insurance Group plc., einem in Grossbritannien ansässigen Versicherungsunternehmen, bei dem er den Vorsitz im Risk Committee innehat. Er ist Mitglied des Aufsichtsrats der msg life AG und Mitglied des Verwaltungsrats der Anivo 360 AG. Dr. Martin Strobel agierte bis Dezember 2015 alsVorsitzender der Konzernleitung (CEO) des Schweizer Versicherungskonzerns Bâloise Group. Vor seiner Tätigkeit bei Bâloise Group war Dr. Martin Strobel bei der Boston Consulting Group tätig, bei welcher er 1993 die Arbeit aufnahm und zuletzt als Manager beschäftigt war. Er studierte an der Technischen Universität Kaiserslautern in Deutschland und der University of Windsor in Kanada. Zudem promovierte er in Deutschland an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in Wirtschaftsinformatik und erhielt für seine Dissertation die Auszeichnung "summa cum laude".