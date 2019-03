FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Der Dax dürfte am Donnerstag zunächst etwas weiter von der 11 600-Punkte-Marke zurückfallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,35 Prozent niedriger auf 11 547 Punkte. Die US-Notenbank Fed sprach am Vorabend von einer Abschwächung der Konjunktur in den USA, woraufhin der Dow im späten Handel leicht nachgab. Auch in Tokio und Schanghai lagen die Leitindizes am Donnerstag im roten Bereich.

USA: - SCHWÄCHER - An der Wall Street haben am Mittwoch positive Impulse gefehlt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,52 Prozent auf 25 673,46 Punkte. Die Anleger warteten auf neue Nachrichten zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit, die es derzeit aber nicht gebe, hieß es aus dem Markt. Der jüngste Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, das sogenannte Beige Book, hinterließ am Aktienmarkt keine Spuren. Nach Einschätzung der Fed hat sich das Wachstum der US-Wirtschaft zu Jahresbeginn etwas abgeschwächt.

ASIEN: - SCHWACH - Die Sorge um eine mögliche Abkühlung der US-Konjunktur hat die Börsen Asiens am Donnerstag belastet. So schwächte sich das Wachstum der US-Wirtschaft laut Einschätzung der US-Notenbank Fed zu Jahresbeginn etwas ab. Das ging aus ihrem zur Wochenmitte veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book") hervor. In China fiel der CSI 300 um mehr als ein Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um fast 1 Prozent nach unten. In Japan schloss der Nikkei 225 mit einem Minus 0,7 Prozent auf 21 456,01 Punkte.

DAX 11 587,63 -0,28%

XDAX 11 574,54 -0,43%

EuroSTOXX 50 3324,67 -0,08%

Stoxx50 3057,59 +0,13%

DJIA 25 673,46 -0,52%

S&P 500 2771,45 -0,65%

NASDAQ 100 7112,468 -0,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,16 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1306 -0,04%

USD/Yen 111,736 -0,02%

Euro/Yen 126,335 -0,03%

ROHÖL:

Brent 66,22 +0,23 USD

WTI 56,31 +0,09 USD

