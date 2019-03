Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hat im abgelaufenen Jahr dank weiterer Verbesserungen im Schlussquartal operativ mehr verdient und die eigenen Ziele erreicht. Höhere Mieteinnahmen, Wertsteigerungen des Portfolios, Kostensenkungen durch Zukäufe und verbesserte Margen machten sich positiv bemerkbar. Die im Dezember mit dem Dividendenvorschlag veröffentlichten Ziele für 2019 bestätigte das Bochumer Wohnimmobilienunternehmen.

Die wichtigste Kennziffer FFO 1 (Funds from Operations 1) stieg im Gesamtjahr um 15,8 Prozent auf rund 1,065 Milliarden Euro und lag damit in der Mitte der Konzernprognose von 1,05 bis 1,07 Milliarden Euro. Enthalten sind hier Beiträge der beiden Akquisitionen Buwog in Österreich und Victoria Park in Schweden, die Vonovia auf 30 bzw. 20 Millionen Euro beziffert hat. Die Vorjahreszahl von 919,5 Millionen Euro enthält diese nicht und ist deshalb nur bedingt vergleichbar.

Netto blieb im Gesamtjahr mit 2,267 Milliarden Euro 6 Prozent weniger übrig als im Vorjahr, hier machten sich unter anderem eine etwas höhere Steuerquote, ein schlechteres Finanzergebnis, höhere Abschreibungen und Wertminderungen sowie höhere Investitionen in Gebäude bemerkbar.

Je Aktie betrug das FFO 1 im Gesamtjahr 2,06 Euro, nach 1,90 Euro, und lag damit auch innerhalb der Unternehmensprognose von 2,03 bis 2,07 Euro. Es war aber schwächer als die Analysten im Factset-Konsens mit 2,15 Euro erwartet hatten.

Die Mieteinnahmen steigerte Vonovia im Gesamtjahr um 13,6 Prozent auf 1,894 Milliarden Euro. Sie lagen damit am unteren Rand der angepeilten Spanne von 1,89 bis 1,91 Milliarden Euro. Die Analysten hatten hier im Schnitt mit 1,996 Milliarden Euro auch etwas mehr erwartet.

Bereits bekannt ist die geplante Dividendenerhöhung um 12 Cent auf 1,44 Euro je Aktie.

Prognosen für 2019 bestätigt; geplante Investitionen insgesamt 2 Mrd EUR

Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt. Unter anderem soll das FFO, das Vonovia ab sofort anstatt des FFO 1 ausweist, 1,14 bis 1,19 Milliarden Euro erreichen. In der Mitte der Spanne entspricht dies laut Unternehmen einem 10-prozentigen Anstieg im Vergleich zu dem für 2018 angestrebten FFO 1. Je Aktie soll das FFO 2,20 bis 2,30 Euro betragen.

Das FFO schließt das sogenannte "Development-Geschäft" ein, also die Wohnungsprojektentwicklung, das Vonovia mit Buwog erworben hat und als neues Standbein betrachtet.

Die Investitionen für Instandhaltung und Modernisierung inklusive Neubau will Vonovia 2019 auf 2 Milliarden Euro steigern, nach 1,57 Milliarden 2018. Sie sollen allerdings etwas umgeschichtet werden - in Deutschland soll mehr in den Neubau kleiner, altersgerechte Wohnungen gehen und weniger in Modernisierung. In Schweden soll mehr in Modernisierung investiert werden.

Die Nettomieteinnahmen sollen auf 2,02 bis 2,07 Milliarden Euro steigen, organisch ein Plus von 4,4 Prozent.

