07. März 2019 - 00:05 Uhr - Was bei Coins aus der 2ten Reihe möglich ist, zeigt dieser Tage Litecoin. Bitcoin schafft solche Prozentsätze nicht. Aber die Tendenz stimmt. - Ehre, wem Ehre gebührt. Am Dienstag und Mittwoch hat Litecoin eine ziemlich gute Performance hingelegt. Sehr gute 20% Plus in Summe. Und Litecoin ist immerhin die Nummer 5 im Markt gemessen an der Marktkapitalisierung. Der Blick auf den logarithmischen 1-Tages-Chart von Litecoin (Bitstamp auf TradingView) zeigt, dass nicht nur ...

