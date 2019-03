DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Frauentages" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte bei seinen Beratungen am Donnerstag über neue langfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) für Banken diskutieren. Analysten halten es zudem für sicher, dass der volkswirtschaftliche Stab der EZB seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr spürbar senken wird. Weiter geht die Einigkeit unter Analysten über das, was die EZB nach ihrer Ratssitzung mitteilen wird, derzeit nicht. Umstritten ist, ob EZB-Präsident Mario Draghi eine prinzipielle Bereitschaft zu neuen TLTRO bereits am Donnerstag bekunden, ob er welche ankündigen oder sogar schon Details mitteilen wird. Auch dass die EZB unter dem Druck schwacher Konjunkturdaten ihre Aussage zum künftigen Zinskurs ändert, ist alles andere als sicher. Derzeit sagt die EZB, dass die Zinsen "über den Sommer 2019" unverändert bleiben dürften. Zusatz: Oder so lange wie erforderlich. An den Finanzmärkten wird derzeit die Erfordernis eingepreist, die Zinsen bis Mitte 2020 unverändert zu lassen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AXEL SPRINGER (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum Gesamtjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatzerlöse 3.191 +4% 5 3.056 EBITDA bereinigt 748 +16% 5 646 Ergebnis nach Steuern 294 -22% 4 378 Ergebnis nach Steuern bereinigt 299 -9% 5 328 Ergebnis je Aktie 2,74 -14% 6 3,19 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,77 +7% 6 2,60 Dividende je Aktie 2,11 +5% 5 2,00

PROSIEBENSAT1 (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 4.011 -2% 9 4.078 EBITDA bereinigt 942 -10% 9 1.050 EBIT 668 -19% 8 820 Ergebnis nach Steuern/Dritten 343 -27% 6 471 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 511 -7% 6 550 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,17 -10% 10 2,40 Dividende je Aktie 1,21 -37% 9 1,93

Weitere Termine:

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Jahresergebnis

07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis und

Dividendenvorschlag (10:00 BI-PK)

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (10:00 Jahres-PK)

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Jahresergebnis

09:30 EU/EuG, Urteil zum Zugang zu Glyphosat-Studien

10:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, HV

Im Laufe des Tages:

- EU/Kommission, möglicherweise Entscheidung zur Übernahme

von Netzgeschäft und Vertrieb der Innogy durch Eon

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- BMW AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Linde Plc 0.875 EUR Rio Tinto Plc 3,1951 GBP Roche AG 8,70 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 221.000 zuvor: 225.000 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,7% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2029 Auktion 2,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2048 imm Gesamtvolumen von 2,5 bis 3,5 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger inflationsindexiertet Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 0,5 bis 1 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2029 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2045 im Gesamtvolumen von 8 bis 9,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.767,00 -0,16 Nikkei-225 21.456,01 -0,65 Schanghai-Composite 3.107,00 0,16 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.587,63 -0,28 DAX-Future 11.572,50 -0,43 XDAX 11.574,54 -0,43 MDAX 24.691,47 -0,13 TecDAX 2.643,25 -0,66 EuroStoxx50 3.324,67 -0,08 Stoxx50 3.057,59 0,13 Dow-Jones 25.673,46 -0,52 S&P-500-Index 2.771,45 -0,65 Nasdaq-Comp. 7.505,92 -0,93 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,19 +43

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: "Alles wartet auf die EZB", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Je detaillierter EZB-Präsident Mario Draghi neue TLTROs ankündige, desto besser für die Aktienmärkte, sagt er. Besonders Finanztitel aus der Peripherie dürften dann gesucht sein. Gerechtfertigt wären neue langfristige Liquiditätsspritzen, wie einige Marktteilnehmer meinen. Denn sonst würde die Geldpolitik über die Rückzahlungen der auslaufenden Langfrist-Tender deutlich verknappt. Das wirtschaftliche Umfeld sei zuletzt aber wieder schwieriger geworden, die EZB werde die Wachstums- und Inflationsprognosen deshalb senken. Im Vorfeld der EZB-Sitzung sieht es nach ein paar Gewinnmitnahmen aus. Die Vorlagen aus Asien sind - wie die aus den USA - überwiegend etwas leichter. Etwas gebremst wird die Risikobereitschaft vom leicht zulegenden Yen. Daneben könnte zunächst die Berichtssaison für Impulse sorgen.

Rückblick: In einem impulsarmen Handel erreichte der Euro-Stoxx-50 zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch. Die Augen waren auf die EZB-Sitzung am Donnerstag gerichtet. Im Mittelpunkt stehe die Frage, ob Draghi eine TLTRO-Runde verkünden werde, hieß es. Der Autosektor büßte 0,9 Prozent ein. Mit dem hohen US-Handelsbilanzdefizit steige die Wahrscheinlichkeit von Strafzöllen gegen die hiesigen Hersteller, hieß es. Die DAX-Werte litten dazu noch unter dem schwachen Ausblick von Schaeffler. Auch Zulieferwerte wie Valeo fielen daher um 2,7 Prozent und Faurecia um 1,9 Prozent. Fiat Chrysler sprangen um 3,6 Prozent nach oben. Hier trieben Aussagen des Konzerns, man sei offen für Allianzen und Fusionen. Kursgewinner waren vor allem Bankentitel aus Südeuropa. Griechische Bankenwerte wie Piräus und National Bank of Greece stiegen um 13 und 7,4 Prozent an. Treiber war weiter die erfolgreiche Platzierung der ersten Staatsanleihe seit der Finanzkrise durch Griechenland am Vortag. Zudem stützte die gesenkte OECD-Prognose, die TLTRO-Maßnahmen der EZB wahrscheinlicher machte. Besonders die Banken der Peripherie wurden als deren Nutznießer gesehen. Entsprechend stiegen besonders Werte aus Spanien und Italien, so Santander, Mediobanca und andere um bis zu 1,9 Prozent. BAT kletterten um 5,2 Prozent und Imperial Brands um 1,4 Prozent. Der Chef der US-Gesundheitsbehörde und erklärte Tabakgegner Scott Gottlieb ging in den Ruhestand.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Auttowerte litten neben den Ängsten vor US-Importzöllen unter einem schwachen Ausblick von Schaeffler, die um 6,2 Prozent fielen. Continental sanken um 1,1 Prozent. VW und Daimler verloren je 1,3 Prozent. Kursgewinner in Europa stellten vor allem starke Bankentitel aus Südeuropa. Deutsche Bank stiegen im Sog der Branche um 1,4 Prozent. Dialog profitierten von guten Geschäftszahlen und stiegen um 2,2 Prozent. Gute Geschäftszahlen gab es auch bei Brenntag, die Titel legten um 3,5 Prozent zu. Das Unternehmen hatte die Prognosen erfüllt und hob die Dividende an. Hellofresh verloren nach Gewinnmitnahmen 3,7 Prozent, der Geschäftsverlust wurde verringert.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief ruhig und unauffällig, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Verkaufen war die Devise an der Wall Street am Mittwoch. Die Kraft nach oben erlahmt zusehends. Die Teilnehmer vermissten Impulse, vor allem solche, die zu Käufen animieren. Auch das Beige Book, der Konjunkturbericht der US-Notenbank, konnte das Geschäft nicht beleben. Einen Dämpfer brachten die Handelsdaten. Denn die Handelsbilanz könnte Argumente für die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump liefern. Dollar Tree rückten um 5,1 Prozent vor, nachdem der Einzelhändler miiteilte, 400 seiner Familiy-Dollar-Stores zu schließen und Hunderten eine neue Marke zu verpassen. Abercrombie & Fitch haussierten um 20 Prozent, weil der Bekleidungseinzelhändler die Gewinn- und Umsatzprognosen übertroffen hat und eine zuversichtlichen Ausblick lieferte. Fiat Chrysler sprangen um 3,5 Prozent nach oben. Hier trieben Aussagen des Konzerns, man wolle zwar Maserati nicht verkaufen, sei aber offen für Allianzen und Fusionen. Gewinne verbuchten die Tabakkonzerne. Der Chef der FDA, Scott Gottlieb, gibt nach zwei Jahren sein Amt auf. Gottlieb hatte versucht, gegen Zigarettenhersteller vorzugehen. Am Rentenmarkt wurde angesichts der trüben Stimmung am Aktienmarkt gekauft. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 3,4 Basispunkte auf 2,68 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 18.26 Uhr EUR/USD 1,1305 -0,0% 1,1308 1,1313 EUR/JPY 126,34 +0,0% 126,33 126,37 EUR/CHF 1,1355 -0,1% 1,1364 1,1360 EUR/GBR 0,8579 -0,1% 0,8585 0,8607 USD/JPY 111,75 +0,0% 111,71 111,70 GBP/USD 1,3177 +0,0% 1,3173 1,3144 Bitcoin BTC/USD 3.862,80 0,25 3.853,00 3.845,62

Der Dollar bewegte sich kaum, der ICE-Dollarindex tendierte wenig verändert. Derweil geriet der kanadische Dollar mit der Notenbankentscheidung unter Abgabedruck und sank auf ein Zweimonatstief. Die Bank of Canada hat ihr Leitzinsniveau bei 1,75 Prozent bestätigt. Zugleich sprach die kanadische Zentralbank von steigender Unsicherheit über den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung. Mit der offenbar in weiterer Ferne liegenden Zinsanhebung stieg der US-Dollar auf 1,3436 Kanada-Dollar nach einem Tagestief bei 1,3354.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,29 56,22 +0,1% 0,07 +22,2% Brent/ICE 66,14 65,99 +0,2% 0,15 +21,0%

Öl tendierte uneinheitlich: Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche gestiegen, wie aus Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) hervorging. Bereits am Vorabend hatten Daten des privaten API-Instituts einen starken Aufbau signalisiert, so dass die neuen Daten nur noch begrenzte Bewegung verursachten. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 56,22 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent stieg um 0,1 Prozent auf 65,94 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,75 1.286,68 -0,2% -1,94 +0,2% Silber (Spot) 15,07 15,09 -0,2% -0,02 -2,8% Platin (Spot) 826,53 830,35 -0,5% -3,82 +3,8% Kupfer-Future 2,92 2,92 -0,1% -0,00 +10,6%

Gold blieb weiter nicht gefragt. Die Feinunze verlor weitere 0,1 Prozent auf 1.287 Dollar. Allein in der vergangenen Woche summierte sich das Minus auf 2,5 Prozent - der heftigste Wochenabsturz seit August. Vor allem die Dollar-Stärke war dafür verantwortlich. Angesichts der mauen globalen Konjunkturaussichten und dem Ende der geldpolitischen Straffungen sollte man das Edelmetall mittelfristig allerdings nicht abschreiben, hieß es im Handel mit Blick auf die gesenkte OECD-Wachstumsprognose.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CHINA

Die chinesische Wertpapieraufsicht hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) als ausländischen Investor in der Heimatwährung Renminbi zugelassen. Der IWF darf nun innerhalb Chinas Investments vornehmen, wie die Behörde mitteilte. Allerdings ließ die Behörde offen, für welche Summen die Zulassung gilt.

NORDKOREA

US-Präsident Donald Trump wäre nach eigenen Worten "sehr, sehr enttäuscht", sollten sich Berichte über den möglichen Wiederaufbau einer nordkoreanischen Raketenanlage bewahrheiten. Allerdings sei es noch "zu früh", um festzustellen, ob die Berichte zuträfen, sagte Trump am Mittwoch zu Reportern im Weißen Haus.

VENEZUELA

Außenminister Heiko Maas hat die Entscheidung der venezolanischen Regierung, den deutschen Botschafter Daniel Kriener zur unerwünschten Person zu erklären, schwarf kritisiert.

"Das ist eine unverständliche Entscheidung, die die Lage verschärft und nicht zur Entspannung beiträgt", sagte SPD-Politiker Maas in einer Stellungnahme. "Unsere, die europäische Unterstützung für Juan Guaido ist ungebrochen. Botschafter Kriener leistet in Caracas, auch gerade in den letzten Tagen, hervorragende Arbeit."

US-NOTENBANK

Die US-Notenbank will künftig bei den meisten Banken auf den qualitativen Teil des Stresstests verzichten. Dies wird der Fall sein, sofern Banken bereits zuvor genügend Tests durchlaufen haben. Bei der nächsten Untersuchung werden lediglich noch Barclays US, Credit Suisse Holdings, Deutsche Bank USA, TD Group und UBS Americas den qualitativen Test absolviere müssen. Bislang wurde laut dem Fed-Regelwerk Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) von Banken ein qualitativer und quantitativer Test verlangt, bevor Aktienrückkäufe oder Dividendenpläne umgesetzt werden konnten.

BEIGE BOOK

Die wirtschaftliche Aktivität hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge Anfang des Jahres 2019 quer durch die USA expandiert. Allerdings litten etliche Teile des Landes unter dem Regierungsstillstand, der zu einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität geführt habe. Wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" hervorgeht, verzeichneten zehn der zwölf Fed-Regionalbezirke in den vergangenen Wochen eine Expansion des wirtschaftlichen Ausstoßes in leichtem bis moderatem Umfang.

US-POLITIK

Die US-Demokraten schließen den konservativen Nachrichtensender Fox News von den Vorwahl-Debatten ihrer Präsidentschaftsbewerber aus. Parteichef Tom Perez begründete dies am Mittwoch mit der großen Nähe des Senders zu US-Präsident Donald Trump.

DEUTSCHE POST

Die Deutsche Post ist im Brief/Paket-Geschäft nach einer Delle im dritten Quartal im Schlussquartal operativ wieder in den schwarzen Zahlen gelandet. Das seit Juni gesenkte Gewinnziel für das Gesamtjahr wurde knapp erreicht. Das DAX-Unternehmen will die Dividende unverändert bei 1,15 Euro je Aktie halten. Der Bonner Logistikkonzern sieht sich auf Kurs für die Mittelfristziele 2020. Für 2019 peilt das Unternehmen einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro an. Für das vierte Quartal wurden folgende Ergebnisse genannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj 4Q18 ggVj 4Q17 Umsatz 16.926 +5% 16.670 +3% 16.109 EBIT 1.134 -4% 1.172 -1% 1.181 Ergebnis nSt und Dritten 813 -3% 844 +1% 837 Ergebnis je Aktie unverwaessert 0,66 -4% 0,73 +6% 0,69 Umsatz Post-eCommerce-Parcel 5.125 +2% 5.165 +2% 5.047 Umsatz Express 4.423 +9% 4.340 +7% 4.059 Umsatz Global Forwarding/Freight 4.002 +6% 3.929 +4% 3.791 Umsatz Supply Chain 3.743 +3% 3.366 -7% 3.619 EBIT Post-eCommerce-Parcel 366 -28% 337 -34% 511 EBIT Express 570 +14% 567 +14% 499 EBIT Global Forwarding/Freight 161 +31% 148 +20% 123 EBIT Supply Chain 184 0% 215 +17% 184

MERCK KGAA

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern hat im vierten Quartal dank eines starken organischen Wachstums mehr umgesetzt als erwartet. Dazu trugen alle drei Unternehmensbereiche bei. Operativ verdiente der DAX-Konzern allerdings weniger, da negative Währungseffekte den organischen Anstieg mehr als aufzehrten. Im Gesamtjahr erreichte der Konzern seine Prognose komfortabel. Die Aktionäre sollen eine stabile Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten. Das Unternehmen hat für das vierte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj 4Q18 ggVj 4Q17 Gesamtumsatz 3.888 +7% 3.793 +4% 3.648 EBITDA* 950 -1% 972 +1% 962 EBIT 341 +42% 551 +129% 240 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 529 -2% -- -- 542 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.446 +142% 563 -44% 1.012 Ergebnis je Aktie* 1,22 -2% 1,31 +5% 1,25

- * vor Sondereinflüssen

VONOVIA

Vonovia hat im abgelaufenen Jahr dank weiterer Verbesserungen im Schlussquartal operativ mehr verdient und die eigenen Ziele erreicht. Höhere Mieteinnahmen, Wertsteigerungen des Portfolios, Kostensenkungen durch Zukäufe und verbesserte Margen machten sich positiv bemerkbar. Die im Dezember mit dem Dividendenvorschlag veröffentlichten Ziele für 2019 bestätigte das Wohnimmobilienunternehmen.

HUAWEI I

Der chinesische Telekommunikationsriese hat im Streit um Spionageverdächtigungen die USA verklagt. Der Konzern geht mit der bei einem Gericht im texanischen Plano eingereichten Klage gegen ein Gesetz vor, das US-Regierungsbehörden den Erwerb von Huawei-Technologie untersagt. Das Unternehmen sieht dies als verfassungswidrig an. Der Vorstandsvorsitzende Guo Ping warf den USA zudem am Donnerstag vor, Huawei-Server gehackt und E-Mails und Quellcodes gestohlen zu haben.

HUAWEI II

Über die Auslieferung der in Kanada festgenommenen Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in die USA wird bei einer Anhörung vor Gericht ab dem 8. Mai entscheiden. Zu diesem Beschluss kam ein Richter in Vancouver am Mittwoch nach einer 15-minütigen Befragung der Spitzenmanagerin des chinesischen Smartphone- und Technologieriesen.

