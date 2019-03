The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A15MP6 ERSTE GP BNK 14-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0T7J03 DT. BAHN FIN. 09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ML1M8 THUERINGEN LS 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL9311 NORDLB IS. 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEX2 DZ BANK IS.A878 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HKU5 DZ BANK IS.E.6073 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0756990429 EMER.MKTS.STR.PR.12/19MTN BD00 BON RUB N

CA XFRA XS0803736510 FMS WERTMGMT MTN 12/19 SK BD00 BON SEK N

CA XFRA AT0000A0W6D9 ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB0683 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1252 BD01 BON EUR N

CA XFRA SE0002241083 SWEDEN 07-19 1052 BD01 BON SEK N

CA XFRA USU24437AE26 HANESBRANDS 16/26 REGS BD01 BON USD N

CA NZ6M XFRA XS0969611978 NESTLE HLDGS 13/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1015120964 EIB EUR. INV.BK 14/19 MTN BD01 BON SEK N

CA GZFV XFRA FR0011942226 ENGIE 14/UND.FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA NZLRBDT008C3 LANDWIRT.R.BK 14/19ND MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA US101137AP29 BOSTON SCIENTIFIC 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US345397WP47 FORD MOTOR CRED. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US676167BK43 OESTERR.K.BK 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0484854483 EIB EUR.INV.BK 10/19 MTN BD02 BON TRY N

CA 06CC XFRA XS1044479373 CS GUERNSEY 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA HEIL XFRA XS1044496203 HDLBGCEM.FIN.LU. 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1044578943 GOETEBORG 14/19 MTN BD02 BON SEK N

CA MZRK XFRA GB00B1VMCY93 M+G OPTIMAL INC.EO A-H A FD00 EQU EUR N