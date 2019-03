Der Handel in der Faschingswoche ist und bleibt zäh wie Tapetenkleister. Auch am Aschermittwoch klebt der Dax erst einmal an den 11.600 Punkten. Schäffler steigt ab in den SDax und kassiert die Jahresziele. Dialog Semiconductor steigen in den MDax auf, werden aber vorsichtiger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...