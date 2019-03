Die Deutsche Post will nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr im Brief- und Paketgeschäft 2019 wieder auf Kurs kommen. Dazu soll der operative Gewinn (Ebit) von zuletzt knapp 3,2 Milliarden Euro auf 3,9 bis 4,3 Milliarden im laufenden Jahr steigen, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Vorstandschef Frank Appel sieht die Post dank der eingeleiteten Sanierungsschritte zudem auf Kurs, im Jahr 2020 wie geplant einen operativen Gewinn von mehr als fünf Milliarden Euro zu erzielen, wie aus der Präsentation zur Jahresbilanz hervorgeht.

