Der Hotel- und Wohnungs-Entwickler UBM Development hat vorläufige Zahlen für 2018 präsentiert: Die Gesamtleistung wurde auf 900 Mio. Euro (+21 Prozent) erhöht, was vor allem auf den deutlichen Anstieg der Erlöse aus Immobilienverkäufen zurückzuführen war, so das Unternehmen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreichte nach vorläufigen Zahlen 55 Mio. Euro, was einem Anstieg von 9 Prozent entspricht. Der vorläufige Nettogewinn lag 2018 bei rund 40 Mio. Euro (+8 Prozent). Dies entspricht einem Gewinn pro Aktie von 5,3 nach 4,9 Euro im Vorjahr. Das Unternehmen investierte 2018 einen Rekordwert von rund 300 Mio. Euro alleine in neue Projekte. "Mit 2018 stellen wir die Nachhaltigkeit unserer Ertragskraft endgültig unter Beweis", kommentiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...