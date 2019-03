Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) will nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang 2018 im laufenden Jahr mehr in Wachstum investieren. Der Konzernumbau soll weiter vorangetrieben werden. 2019 peilt der Konzern weiter eine Rückkehr zum Wachstum an - die Marge soll dabei leicht zurückgehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...