Rumänien wird durch Korruption und mangelnde Rechtssicherheit für Unternehmen zunehmend riskanter. Sebastian Metz, Geschäftsführer der AHK Rumänien, über die Auswirkungen für deutsche Firmen.

Rumänien wird zum neuen Sorgenkind der EU. Die Regierung versucht unermüdlich den Rechtsstaat zurückzubauen und Korruptionsdelikte minder schwer zu bestrafen. Kann Rumänien, das seit Januar die EU-Ratspräsidentschaft innehat, dieser Rolle überhaupt gerecht werden?Zuerst einmal ist die EU-Ratspräsidentschaft für Rumänien eine unglaubliche Chance. Die Sichtbarkeit, die das Land gerade genießt, wird es sobald nicht wieder erhalten. Leider wurde diese Plattform bisher nicht optimal genutzt. Korruption, die Rechtsstaatreform und andere negative Themen dominieren die Schlagzeilen. Das ist schade, weil die positiven Aspekte des Wirtschaftsstandortes Rumänien deshalb vollkommen aus dem Fokus rücken. Dabei sind gerade auf lokaler Ebene zahlreiche Leuchtturmprojekte entstanden. Schauen Sie etwa nach Hermannstadt, wo die gesamte Innenstadt renoviert wurde. Auch in anderen rumänischen Städten hat eine hohe gesellschaftliche und wirtschaftliche Dynamik eingesetzt. Dort zeigt sich ein junges und weltoffenes Rumänien, das gegen Korruption demonstriert und mit diesen Zuständen brechen will.

Viel scheint die neue Generation allerdings noch nicht verändert zu haben. Bei der letzten Wahl wurden drei Bürgermeister in ihrem Amt bestätigt, die während der Wahl wegen Korruption im Gefängnis saßen. Selbst der Chef der sozialdemokratischen Regierungspartei (PDS), Liviu Dragnea, ist in Korruptionsskandale verstrickt. Wie können deutsche Unternehmen in diesem schwierigen Umfeld wirtschaften?Es ist zweifelsohne richtig, dass Rumänien noch ziemlich viel zu regeln hat, was das Thema Korruption betrifft. Gerade im Bereich der öffentlichen Verwaltung hat Rumänien ...

