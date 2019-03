(shareribs.com) Chicago 07.03.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade rutschten am Mittwoch nach unten. Vor allem Weizen verlor weiter, bedingt durch Berichte über die Produktion von Weizen in der Ukraine. Mai-Mais korrigierte um 4,0 Cents auf 3,7175 USD/Scheffel. Mais verlor erneut, belastet vom dreiprozentigen Kursverlust bei Weizen Die Marktteilnehmer warten derzeit den nächsten WASDE-Bericht ...

