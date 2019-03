Mission erfüllt! Die Spekulation auf einen MDAX-Aufstieg des Chipherstellers Dialog Semiconductor hat sich erfüllt. Dienstagabend entschied die Deutsche Börse zugunsten des Unternehmens. Gut so, denn ohne diese Nachricht hätte wohl der Folgetag deutlich anders aussehen können.

Die bisherige Börsenhistorie zeigt: Indexmitgliedschaften sind kein automatischer Garant für steigende Kurse. Aber sie können zumindest kurzfristig wichtige Impulse geben, da insbesondere indexorientierte Fonds sich den neuen Gegebenheiten anpassen und die neuen Mitglieder kaufen müssen. Bei Dialog Semiconductor ist diese Rechnung offensichtlich aufgegangen. Denn am Mittwoch gehörte die Aktie des Halbleiterherstellers, der unter anderem für Apple produziert, zu den Topgewinnern im Markt.

Was schon eine starke Leistung war. Denn vom Unternehmen selbst kamen eher negative Nachrichten. So konnte Dialog für das Schlussquartal 2018 zwar sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern. Letzteres aber nur bedingt. Denn auf operativer Ebene konnte das Unternehmen zwar ein Plus von 4 % auf 77,1 Millionen Dollar melden, um Sonderfaktoren bereinigt ergab sich allerdings ein Rückgang um 2 %. Da dies schon durch die vorläufigen Zahlen aus dem Januar weitestgehend bekannt und erwartet war, machten die Investoren schnell einen Haken dahinter.

Und doch gab es eine negative Überraschung. Denn für das laufende Jahr kassierte Dialog Semiconductor seine erst Anfang November veröffentlichte Umsatzprognose ...

