Stäfa - Sonova bereitet sich auf den Brexit vor: Der Hörgerätehersteller plant, bestimmte Dienstleistungen und Fertigungsaktivitäten seines Dienstleistungszentrums in Warrington in Grossbritannien nach Spanien sowie Vietnam zu verlagern. Aber auch in Deutschland und Kanada setzt Sonova den Rotstift an.

Die Verlagerungen aus Grossbritannien erfolgten, um das generelle Risiko in der Lieferkette zu minimieren und auch im Hinblick auf einen möglichen bevorstehenden Austritt von Grossbritannien, schrieb Sonova in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Prozess dauere voraussichtlich mehrere Monate.

Optimierung ...

